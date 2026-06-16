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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

اینترنت پرسرعت شهر بوشهر تقویت شد

اینترنت پرسرعت شهر بوشهر تقویت شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از تقویت اینترنت پرسرعت شهر بوشهر خبر داد.

علی سملیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، از ایجاد سایت تلفن همراه در این شهر خبر داد.

وی اضافه کرد: پس از درخواست‌های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب اینترنت پر سرعت محله میرعلمدار، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این محله، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات بهبود یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر ادامه داد: این سایت توسط شرکت ارتباطات سیار با تکنولوژی نسل سه ایجاد شده است.

سملیان اظهار کرد: سایت مذکور با پیگیری‌ها این اداره کل و به منظور بهبود پوشش همراه مربوط به مشترکین ایجاد شده است.

کد مطلب 6861937

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