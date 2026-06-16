  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

۳۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف خوزستان اعزام شدند

۳۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف خوزستان اعزام شدند

اهواز - معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: با آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، بیش از سه هزار و ۵۰۰ مبلغ به مناطق شهری، روستایی، عشایری و سخت‌گذر استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فردآقایی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، بیش از سه هزار و ۵۰۰ مبلغ برادر و خواهر برای اجرای برنامه‌های تبلیغی به نقاط مختلف خوزستان اعزام شدند.

وی افزود: این مبلغان از استان خوزستان، قم، خراسان رضوی و دیگر استان‌های کشور هستند و در مناطق شهری، روستایی، عشایری و سخت‌گذر حضور خواهند یافت.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: برگزاری نمازهای جماعت، مراسم عزاداری و سوگواری، سخنرانی، بیان احکام و جهاد تبیین از جمله مهم‌ترین برنامه‌های مبلغان در ایام ماه محرم است.

کد مطلب 6861942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها