۳۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف خوزستان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فردآقایی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، بیش از سه هزار و ۵۰۰ مبلغ برادر و خواهر برای اجرای برنامه‌های تبلیغی به نقاط مختلف خوزستان اعزام شدند.

وی افزود: این مبلغان از استان خوزستان، قم، خراسان رضوی و دیگر استان‌های کشور هستند و در مناطق شهری، روستایی، عشایری و سخت‌گذر حضور خواهند یافت.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: برگزاری نمازهای جماعت، مراسم عزاداری و سوگواری، سخنرانی، بیان احکام و جهاد تبیین از جمله مهم‌ترین برنامه‌های مبلغان در ایام ماه محرم است.