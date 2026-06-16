به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای شرکت‌های پیمانکاری و مشاور، اخذ رتبه (گرید) از سازمان برنامه و بودجه، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها برای ورود به مناقصات دولتی و پروژه‌های کلان است. در این مسیر، یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین معیارها، امتیاز مدرک تحصیلی در رتبه‌بندی شرکت است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم آگاهی از نحوه دقیق محاسبه این امتیازها، ماه‌ها در صف بررسی پرونده منتظر می‌مانند یا با افت رتبه مواجه می‌شوند.

در این مقاله، صفر تا صد نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی مهندسین و تاثیر آن در ارتقای رتبه شرکت را بررسی می‌کنیم تا با دیدی بازتر نسبت به چیدمان اعضای هیئت مدیره و پرسنل امتیازآور خود اقدام کنید.

نقش سامانه ساجات در ارزیابی مدارک و سوابق

تمامی فرآیندهای مربوط به تشخیص صلاحیت و رتبه‌ بندی شرکت‌ ها از طریق [ثبت نام سامانه ساجات] (سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی) انجام می‌پذیرد. این سامانه به صورت یکپارچه مدارک تحصیلی، سوابق بیمه و تجربه کاری مهندسین را پایش می‌کند.

برای اینکه در این سامانه دچار نقص مدرک نشوید، باید بدانید که ساجات مدارک تحصیلی را بر اساس سه فاکتور اصلی فیلتر می‌کند:

مقطع تحصیلی: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

ارتباط رشته تحصیلی: رشته مهندس با زمینه فعالیت شرکت (رشته زمینه، مرتبط یا غیرمرتبط).

سوابق بیمه: میزان حضور مستمر فرد در پروژه‌های مرتبط یا شرکت‌های دارای رتبه.

نحوه محاسبه دقیق امتیاز مدرک تحصیلی

فرمول محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی در رتبه بندی شرکت، ترکیبی از ضریب مقطع تحصیلی ضرب‌در سوابق کاری فرد است. به طور کلی، سازمان برنامه و بودجه رشته‌های تحصیلی را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند:

رشته‌های زمینه: رشته‌هایی که دقیقاً با موضوع فعالیت و رتبه درخواستی شرکت تطابق دارند (بالاترین امتیاز).

رشته‌های مرتبط: رشته‌هایی که هم‌پوشانی نسبی با موضوع دارند (امتیاز کمتر نسبت به رشته زمینه).

جدول ارزشیابی و ضرایب مدارک تحصیلی (به صورت حدودی)

برای درک بهتر، ضرایب مقاطع مختلف تحصیلی در محاسبه امتیاز مهندسین (بدون احتساب سابقه کار) معمولاً از الگوی زیر پیروی می‌کنند:

مقطع تحصیلی وضعیت رشته نسبت به رتبه درخواستی ضریب تاثیر در امتیاز نهایی کاردانی زمینه / مرتبط حداقل ضریب پایه کارشناسی زمینه ضریب استاندارد (پایه اصلی محاسبه) کارشناسی ارشد زمینه / مرتبط ضریب افزایشی (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از کارشناسی) دکتری زمینه بالاترین ضریب ممکن

نکته مهم: مدرک تحصیلی به تنهایی معجزه نمی‌کند! یک مهندس با مدرک کارشناسی و ۷ سال سابقه بیمه مرتبط در شرکت‌های رتبه‌دار، غالباً امتیاز بسیار بالاتری نسبت به یک فرد دارای مدرک دکتری اما بدون سابقه بیمه (صفر کیلومتر) برای شرکت شما به همراه خواهد داشت.

دغدغه‌های رایج مدیران در تامین مهندس امتیازآور

یکی از بزرگترین مشکلات شرکت‌ها در پروسه اخذ یا ارتقای گرید، تامین پرسنل امتیازآور است. برخی از خطاهای رایج که منجر به رد پرونده در ارزیابی‌ها می‌شود عبارتند از:

هم‌پوشانی بیمه‌ای: مهندس مورد نظر نباید به طور همزمان در شرکت دیگری دارای سابقه بیمه تمام‌وقت یا سمت هیئت مدیره باشد.

استفاده از مدارک معادل: سامانه معمولاً مدارک معادل یا دوره‌های کوتاه‌مدت را به عنوان مدرک دانشگاهی رسمی برای تخصیص امتیاز کامل نمی‌پذیرد.

عدم تطابق سمت با رشته: قرار دادن یک مهندس با رشته کاملاً غیرمرتبط در سمت مدیرعامل، امتیاز شرکت را به شدت کاهش می‌دهد.

استراتژی‌های طلایی برای موفقیت در اخذ رتبه

محاسبه دستی امتیازها، پیدا کردن مهندسین با سوابق بی‌نقص و عبور از هفت‌خوان بررسی پرونده‌ها، نیازمند تجربه و اشراف کامل به بخشنامه‌های جدید است. کوچکترین اشتباه در چیدمان اعضای امتیازآور می‌تواند ماه‌ها روند تایید صلاحیت شما را به تعویق بیندازد.

یکی از بهترین رویکردها برای جلوگیری از آزمون و خطا، الگوبرداری از مسیرهای اثبات‌شده و مشاوره با متخصصین این حوزه است. بررسی پرونده‌های موفق در مجموعه‌های معتبر و باسابقه مانند [هلدینگ پارسه] نشان می‌دهد شرکت‌هایی که پیش از بارگذاری مدارک، ارزیابی اولیه و "شبیه‌سازی امتیازات" را توسط مشاوران خبره انجام می‌دهند، با بالاترین سرعت و کمترین میزان اخطار مدارک، رتبه خود را دریافت می‌کنند. استفاده از یک تیم حقوقی و ثبتی مجرب به شما کمک می‌کند تا ترکیب طلایی هیئت مدیره خود را دقیقاً مطابق با ظرفیت‌های موجود و الزامات قانونی بچینید.

نتیجه‌گیری

کسب حداکثر امتیاز مدرک تحصیلی در رتبه بندی شرکت، یک بازی استراتژیک با اعداد، سوابق و قوانین است. برای اینکه از رقبای خود در مناقصات جا نمانید، باید رزومه پرسنل خود را بر اساس وزن و اعتبار آن‌ها مهندسی کنید. همیشه به یاد داشته باشید که ترکیب درست مدارک تحصیلی (کارشناسی تا دکتری) در کنار سوابق بیمه‌ای مستند در سامانه‌های رسمی، کلید طلایی شما برای ارتقای گرید شرکت خواهد بود.

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