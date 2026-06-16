به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر آهنگران، مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات با اشاره به مسئولیت حاکمیتی سازمان حفظ نباتات در صیانت از تولیدات کشاورزی اظهار کرد: در بازه جنگ تحمیلی رمضان (۹ اسفند ۱۴۰۴تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، با تمرکز بر تداوم و تقویت شبکههای پایش و پیشآگاهی، اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خسارت در مزارع کشور انجام شد.
وی افزود: همزمان با بارشهای مداوم و کاهش دما که شرایط را برای گسترش بیماریهای گیاهی فراهم کرده بود، پایش مستمر مزارع و مقابله هدفمند با عوامل خسارتزا، بهویژه در محصول راهبردی گندم، با جدیت دنبال شد.
به گفته مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارتزا، در حوزه آفات گندم ـ بهجز سن غلات ـ بیش از ۳۰۰ هزار هکتار عملیات انجام شد و در بخش بیماریهای گندم نیز سطحی بالغ بر ۵۸۰ هزار هکتار تحت پوشش قرار گرفت. همچنین بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور در زمینه مبارزه با علفهای هرز مدیریت شد.
آهنگران با اشاره به اهمیت کلزا بهعنوان یکی از دانههای روغنی پاییزه تصریح کرد: با توجه به وابستگی کشور به تولید دانههای روغنی، پایش مستمر این محصول در دستور کار قرار داشت و اقدامات کنترلی لازم در زمان مناسب اجرا شد.
وی ادامه داد: در این دوره، حدود ۵ دستورالعمل فنی تدوین و به استانها ابلاغ شد تا بهرهبرداران و کارشناسان بتوانند بر اساس آخرین توصیههای تخصصی اقدام کنند. همچنین ۶۷ ایستگاه پیشآگاهی برای شش آفت مهم راهاندازی و ۸۴ مدل پایلوت الگویی مدیریت تلفیقی آفات برای ۲۳ آفت برنامهریزی شد.
مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور در پایان تأکید کرد: خوشبختانه در محصولات استراتژیک و سایر محصولات کشور مشکل خاصی در زمینه عوامل خسارتزا گزارش نشده و با تداوم این اقدامات، انتظار میرود سال زراعی جاری با عملکرد مناسب به پایان برسد.
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