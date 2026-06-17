سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی درباره تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته به خبرنگار مهر، گفت: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و پنجم خرداد سال جاری ۲۲۶.۵ میلیمتر گزارش می‌شود. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۲۹.۵ میلیمتر بوده که بارش سال جاری ۷۴.۹ درصد بیشتر از سال گذشته گزارش می‌شود.

وی افزود: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۱.۶ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۲.۲ درصد بیشتر از بلندمدت است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارش در هفته سی و هشتم متعلق به منطقه خوی استان آذربایجان غربی به میزان ۱۸.۲ میلیمتر و گرم‌ترین منطقه آب پخش استان بوشهر به میزان ۴۹.۵ درجه سلسیوس بوده است.

وی اضافه کرد: میانگین سردترین منطقه مربوط به بابارشانی استان کردستان به میزان ۵ درجه سلسیوس است.

پیش‌بینی ۵ روز آینده

این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی در ادامه به پیش‌بینی وضعیت ۵ روز آینده هواشناسی برای حوزه کشاورزی پرداخت و گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی روز گذشته در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز، نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی و نیز امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد در نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد هستیم. شرایط جوی پنجشنبه و جمعه برای اردبیل، نیمه غربی سواحل دریای خزر، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز رگبار پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: شنبه در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.

غلامی گفت: لازم به ذکر است در دو روز آینده در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی خیزش گردوخاک قابل پیش‌بینی است.

این کارشناس هواشناسی با بیان این که طی ۵ روز آینده نیز در شمال شرق و شرق کشور به ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: ضمن این که امروز خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج است.

توصیه به کشاورزان و دامداران

این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی ضمن توصیه به کشاورزان با توجه به پیش‌بینی ۵ روز آینده، تاکید کرد: از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر خودداری شود. کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی گلخانه و سایر سازه‌های موقت به دلیل وزش باد شدید، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی در باغات و مزارع به دلیل گرد و خاک، شستشوی درختان و پاک‌سازی سطوح گلخانه‌ها بعد از گرد و خاک از دیگر توصیه به کشاورزان است.

وی اظهار کرد: همچنین به دامداران توصیه می‌شود از چرای دام در مراتع به دلیل وجود گرد و خاک ممانعت کنند و افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی فراموش نشود.

غلامی در پایان اظهار کرد: تنظیم آبیاری در هنگام وزش باد مسئله مهمی است زیرا باد شدید باعث افزایش نرخ تبخیر از سطح خاک و برگ‌ها شده و در مناطقی که باد شدید وجود دارد، باید زمانبندی و میزان آبیاری را طوری تنظیم کرد که گیاه دچار تنش کم‌آبی ناشی از تبخیر نشود.