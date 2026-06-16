به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز برنامه‌ریزی‌های جدید در بخش کشاورزی، کارگروه‌های تخصصی تبیین و اجرایی‌سازی سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر شهید در این حوزه تشکیل شد.

این کارگروه‌ها در ۴ محور اصلی تشکیل شده‌اند که شامل کارگروه خودکفایی و افزایش تولید با نمایندگی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، کارگروه حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع پایه با نمایندگی رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کارگروه توسعه روستایی و عشایری با نمایندگی رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و همچنین کارگروه منزلت اجتماعی و کرامت با نمایندگی حجت الاسلام و المسلمین رحیمی کشاورزان است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست تبیین و جاری‌سازی سیاست‌های ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب درباره هدف تشکیل این کارگروه های تخصصی اظهار کرد: هدف اصلی ما تبیین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه کشاورزی برای جامعه و فعالان این بخش است.

اکبر فتحی افزود: رهبر شهید انقلاب در موضوعاتی همچون امنیت غذایی، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع پایه تولید و حفظ کرامت و منزلت کشاورزان، دیدگاه‌های راهبردی و ارزشمندی ارایه کرده‌اند که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در این بخش باشد.

وی عنوان کرد: اجرایی شدن این رهنمودها علاوه بر تقویت امنیت غذایی کشور، به افزایش تولید، دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی، صیانت از منابع طبیعی و ارتقای جایگاه اجتماعی کشاورزان منجر خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در این کارگروه‌ها تلاش می‌شود از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و صاحب‌نظران نیز بهره گرفته شود تا این اندیشه‌ها به‌صورت عملیاتی در سراسر کشور جاری و ساری شده و زمینه تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی فراهم شود.

به گفته وی، خروجی این کارگروه‌ها می‌تواند نقشه راهی موثر برای توسعه پایدار کشاورزی، تقویت امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری در بخش تولید کشور باشد.