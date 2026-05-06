هدفگذاری تولید ۴.۸ میلیون تن علوفه تا سال ۱۴۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد آهک‌پز، رئیس بخش تحقیقات علوفه‌ای و دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: با همکاری خوبی که این موسسه با دفتر امور غلات و محصولات اساسی معاونت امور زراعت دارد، در مدت ۶ سال آینده می‌توانیم به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۱۱ در زمینه کشت و تولید علوفه در دیمزارهای کشور برسیم.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت علوفه دیم کشور در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نزدیک به ۱۶۱ هزار هکتار بوده که ۲ تا ۳ درصد کل دیمزارهای کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: از این سطح حدود ۳۹۰ هزار تن علوفه خشک برداشت شده که با توجه به هدفگذاری تولید ۱.۸ و ۴.۸ میلیون تن علوفه خشک به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۱۱ لزوم حمایت بیش از پیش از تحقیقات گیاهان علوفه‌ای دیم در دستیابی به این اهداف به روشنی مشخص می‌شود.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت گیاهان علوفه‌ای به عنوان محصولاتی که در تناوب با غلات کشت می‌شوند و همچنین بخشی از نیاز غذایی دام کشور را تامین می‌کنند، سطوح کنونی کشت این گیاهان بسیار کم بوده، اما با توجه به فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده موسسه و مراکز جهاد کشاورزی استان‌ها، تحقق اهداف طرح الگوی کشت در خصوص نباتات علوفه‌ای دیم به راحتی امکان‌پذیر است.

وی درباره ارقام معرفی شده تصریح کرد: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تاکنون ۱۳ رقم علوفه معرفی کرده و برای سال ۱۴۰۵ نیز لاین‌هایی برای علوفه خُلر در دست معرفی هستند.

آهک‌پز با اشاره به این که تحقیق بر روی انواع نباتات علوفه‌ای در برنامه بخش تحقیقات علوفه‌ای این موسسه مد نظر است، گفت: در حال حاضر محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به طور اختصاصی بر روی انواع ماشک‌ها، خُلر و نخود فرنگی علوفه‌ای کار می‌کنند.

وی معرفی ۳ رقم ماشک برای مناطق سردسیری، یک رقم ماشک مناسب مناطق معتدل و یک رقم ماشک برای مناطق گرمسیری را از جمله دستاوردهای این موسسه برشمرد.

رئیس بخش تحقیقات علوفه‌ای و دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اضافه کرد: این موسسه ۷ رقم خُلر با نام‌های آراز، سیمکی، سپیده، رها، دنا، یزدان و زیبا و یک رقم گلرنگ علوفه‌ای با نام بهرنگ را به کشاورزان دیم‌کار معرفی کرده و در سال زراعی حاضر برنامه وسیعی در حدود ۱۰۰۰ هکتار در استان‌های مختلف سرد، معتدل و گرم کشور برای تولید طبقات مختلف بذری این ارقام در دست اجرا دارد.