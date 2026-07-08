هیچ رقم گندمی در کشور نسبت به زنگ زرد مقاومت کامل ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران، مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تمام ارقام گندم فعلی در حال کشت در کشور در یکی از گروههای حساس، نیمهحساس یا نیمه مقاوم قرار میگیرند و به همین دلیل، مدیریت و کنترل بیماری در مزارع، متناسب با میزان حساسیت رقم ضروری است.
وی درباره نقش سامانههای پیشآگاهی در مدیریت بیماریهای گندم اظهار کرد: در ارقام حساس و نیمه حساس، به محض صدور هشدار از سوی سامانه پیشآگاهی، کشاورزان باید بدون تاخیر عملیات مبارزه را آغاز کنند، زیرا هرگونه تعلل میتواند موجب توسعه سریع بیماری و افزایش خسارت شود.
وی ادامه داد: در ارقام نیمه مقاوم، به دلیل برخورداری از سطحی از تحمل، میتوان زمان مبارزه را تا حدودی مدیریت کرد و در برخی موارد، پس از مشاهده علایم بیماری در منطقه یا مزرعه، نسبت به انجام سمپاشی اقدام کرد.
آهنگران با بیان این که به دلیل نبود ارقام کاملاً مقاوم، اغلب مزارع گندم کشور به ویژه در مناطق کانونی بیماری، به اجرای برنامههای کنترل بیماری نیاز دارند، تصریح کرد: در ارقام حساس، بسته به شرایط و هشدارهای صادر شده توسط سامانه پیش آگاهی، ممکن است دو تا سه نوبت سمپاشی لازم باشد، در حالی که در ارقام نیمه مقاوم، معمولاً یک نوبت سمپاشی میتواند کنترل مناسبی بر بیماری ایجاد کند.
وی در همین حال تاکید کرد: در حال حاضر در کنار رعایت مسایل به زراعی، موثرترین روش توصیه شده برای کنترل بیماری زنگ زرد گندم، مبارزه شیمیایی است و تاکنون هیچ روش کنترل بیولوژیک موثر و ثبت شدهای برای این بیماری در جهان معرفی یا توصیه نشده است.
مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارت زای سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به محدودیتهای کنترل بیولوژیک عنوان کرد: کنترل بیولوژیک فقط در برخی آفات و بیماریها که شرایط لازم را داشته باشند، قابلیت استفاده دارد و معمولاً در جمعیتهای پایین آفات و مواردی که امکان اپیدمی ندارند، موثر است.
وی گفت: در سازمان حفظ نباتات کشور استفاده از روشهای کنترل بیولوژیک اولویت توصیه برای انجام مبارزات است و در هر مورد که از نظر علمی و عملی به اثربخشی قابل قبول برسد، آنها را در قالب دستورالعملهای فنی به کشاورزان توصیه می کند.
آهنگران افزود: در شرایط فعلی برای مبارزه شیمیایی با بیماری زنگ زرد گندم، توجه به هشدارهای سامانه پیشآگاهی برای انجام به موقع مبارزه و جلوگیری از خسارت مورد تاکید است و در سال زراعی جاری و با پیگیری مدیریتهای حفظ نباتات در استانها، مبارزات به موقع انجام شد و هیچ گونه خسارتی از بابت زنگ زرد گندم نداشتیم.
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