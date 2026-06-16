به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشت گروه هفت در شهر ایویان فرانسه گفت: ما توافق عادلانه و خوبی با ایران داریم اما هیچ پولی در ایران سرمایه گذاری نمی کنیم. توافق با ایران وارد مرحله دوم شده است.

ترامپ ادعا کرد: مهم برای من این است که ایران به هیچ عنوان به سلاح هسته ای دست نیابد. آنچه مرا به سمت امضای یادداشت تفاهم سوق داد تضمین عدم دست یابی ایران به سلاح هسته ای بود. اگر ایران به دنبال سلاح هسته ای باشد درهای جهنم به روی آن گشوده خواهد شد. به موجب این توافق ایران هرگز به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در ادامه با اشاره به اینکه فرصت‌های مناسبی برای تعامل با ایران وجود دارد، گفت: تلاش‌هایی برای تغییر نظام در ایران صورت گرفته بود، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.



رئیس جمهور آمریکا گفت: می‌دانید، من سال‌هاست که تغییر رژیم‌ها را تماشا کرده‌ام؛ آن‌ها هیچ‌وقت جواب نمی‌دهند. این اتفاق باید خودش [از درون] بیفتد.

وی همچنین با اشاره به نقش قطر در تحولات اخیر منطقه، از عملکرد قطر تقدیر کرد و گفت: همکاری با دوحه در زمینه میانجی‌گری برای حل بحران منطقه، عاملی مهم و مثبت بوده است. قطر در مدیریت بحران اخیر شجاعانه عمل کرده و آمریکا از نحوه اداره امور توسط این کشور خرسند و قدردان است.

ترامپ تاکید کرد: فرصتی خوبی برای تعامل با ایران وجود دارد.

وی بار دیگر مدعی شد: اگر ما توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران را لغو نکرده بودیم، ممکن بود ایران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته باشد .ما قصد داشتیم برای دریافت اورانیوم غنی‌شده به ایران برویم، اما این موضوع عملی نشد. ما خواهان دست یابی به اورانیوم غنی شده ایران هستیم.

ترامپ مدعی شد که موقعیتی که غبار هسته ای در ایران وجود داشت را منفجر کرده است.

تمجید ترامپ از جولانی

ترامپ در ادامه به تمجید از الجولانی پرداخت و گفت: رئیس جمهور سوریه خیلی خوب در کشورش کار کرد. من به اسرائیل پیشنهاد دادم که سوریه عهده دار موضوع حزب الله لبنان شود.

جنگ لبنان موضوع ثانوی است

رئیس جمهور آمریکا افزود: جنگ لبنان یک موضوع ثانویه و توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند پایدار بماند. به اسرائیل گفتم که از حمله آنها به بیروت خوشم نیامد این حمله مورد پسند من نبود.

ترامپ: از اسرائیل راضی نیستم

وی تاکید کرد: بدون من اسرائیل وجود نخواهد داشت. نتانیاهو باید در حال حاضر در قبال لبنان بیشتر مسئولیت پذیر باشد. از رویکرد اسرائیل در قبال لبنان راضی نیستم.. من از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب‌الله راضی نیستم و آنها باید این کار را سریع انجام می‌دادند.

امیر قطر: توافق ایران و آمریکا گامی بسیار مهم است

از سوی دیگر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس G7 در خصوص تحولات اخیر اعلام کرد: توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، گامی بسیار مهم به شمار می‌رود اما با این حال، همچنان کارها و اقداماتی باقی مانده است که باید در آینده انجام شوند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، در ادامه اظهارات خود در حاشیه نشت گروه هفت در شهر ایویان فرانسه با اشاره به تمرکز روی دستیابی به توافق تصریح کرد: طی ماه‌های گذشته، تمایلی به گفت‌وگو درباره مسائل اقتصادی نداشتیم و تمام تمرکز ما صرفاً بر روی دستیابی به توافق معطوف بود.

وی تاکید کرد: این توافق برای منطقه و همچنین برای خود ایران بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: ما در دولت قطر این آمادگی را داریم تا هر زمان که دوستانمان از ما بخواهند، کمک‌های لازم را در این زمینه ارائه دهیم.

امیر قطر با اشاره به روابط اقتصادی کشورش با امریکا تاکید کرد: حجم شراکت تجاری قطر با امریکا به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید.