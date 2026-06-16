دو روی متفاوت سکه فرانسه مقابل سنگال/نیمه دوم برای خروس ها بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال به میدان رفت و در حالی که نیمه نخست را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشته بود، در نیمه دوم با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی برسد.

امباپه (۶۶ و ۵+۹۰) و بارکولا (۸۲) برای فرانسه و امبایه (۴+۹۰) برای سنگال گلزنی کردند.

فرانسه با بهره‌گیری از ستاره‌هایی همچون کیلیان امباپه، عثمان دمبله، دزیره دوئه و آدرین ربیو پا به میدان گذاشت و دیدیه دشان امیدوار بود با استفاده از سرعت بالای بازیکنان هجومی خود و اجرای پاس‌های کوتاه و رو به جلو، خط دفاعی سنگال را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، اشتباهات پرتعداد در پاسکاری و ناهماهنگی در انتقال توپ باعث شد خروس‌ها نتوانند نمایش همیشگی خود را ارائه دهند. کنترل‌های ناقص توپ از سوی امباپه و ژول کونده و همچنین از دست رفتن توپ در میانه میدان، فرصت چندانی برای ایجاد موقعیت روی دروازه سنگال فراهم نکرد تا فرانسه یکی از کم‌خطرترین نیمه‌های خود را پشت سر بگذارد.

در سوی مقابل، سنگال با اتکا به قدرت بدنی و جنگ‌های فیزیکی در میانه میدان، سعی داشت مالکیت توپ را از حریف بگیرد و با رساندن توپ به سادیو مانه و دیگر مهره‌های هجومی خود، روی ضدحملات خطرساز شود.

سنگال نزدیک‌تر به گل؛ تیرک دروازه ناجی فرانسه شد

سنگالی‌ها در دقیقه ۲ نخستین و جدی‌ترین فرصت مسابقه را خلق کردند. نیکلاس جکسون از جناح چپ حرکت خود را آغاز کرد و پس از ورود به محوطه جریمه با ضربه‌ای محکم دروازه فرانسه را هدف گرفت، اما توپ پس از برخورد به تیرک عمودی دروازه و سپس برخورد با مایک مانیان راهی اوت شد تا شاگردان دشان از دریافت یک گل زودهنگام فرار کنند.

پس از این صحنه، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و هر دو تیم برای تصاحب توپ نبردی فیزیکی را به نمایش گذاشتند. با این حال، نه فرانسه موفق شد از برتری نسبی خود در مالکیت توپ بهره ببرد و نه سنگال توانست از ضدحملات خود استفاده کند تا نیمه نخست بدون رد و بدل شدن گل به پایان برسد.

چهره متفاوت فرانسه پس از استراحت بین دو نیمه

نیمه دوم با عملکردی کاملاً متفاوت از سوی بازیکنان فرانسه همراه بود. شاگردان دیدیه دشان توپ را با آرامش و دقت بیشتری به گردش در می‌آوردند و با تکیه بر توانایی‌های فنی ستاره‌هایی همچون امباپه، چهره‌ای درخور نایب‌قهرمان دوره گذشته جام جهانی از خود به نمایش گذاشتند.

فرانسه در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم چند بار به محوطه جریمه سنگال نزدیک شد و به تدریج کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفت.

حملات فرانسه در دقیقه ۶۶ به نتیجه رسید. مایکل اولیسه با یک پاس استثنایی از سمت راست، توپ را به شکلی دقیق به محوطه جریمه فرستاد تا کیلیان امباپه با یک حرکت سریع و ضربه‌ای تماشایی دروازه سنگال را باز کند و نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند.

تنها یک دقیقه بعد، سنگال موفق شد توسط نیکلاس جکسون دروازه فرانسه را باز کند اما کمک داور با بالا بردن پرچم خود این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد تا برتری خروس‌ها حفظ شود.

در دقیقه ۷۳ نیز دزیره دوئه با حرکتی تکنیکی وارد محوطه جریمه شد اما ادوارد مندی با واکنشی مناسب مانع از باز شدن دوباره دروازه سنگال شد.

فشار حملات فرانسه در ادامه مسابقه حفظ شد تا اینکه در دقیقه ۸۲ گل دوم از راه رسید. آدرین ربیو با یک پاس زمینی دقیق در قلب محوطه جریمه، بردلی بارکولا را صاحب توپ کرد و این بازیکن با یک ضربه چیپ زیبا و حساب‌شده، توپ را از بالای سر مندی عبور داد تا اختلاف به دو گل افزایش پیدا کند.

در دقایق پایانی، سنگال تلاش کرد فاصله ایجاد شده را جبران کند و نتیجه تلاش های آنها با نفوذ امبایه و دریبل تماشایی مدافع خروس ها توانست دروازه فرانسه را باز کند تا فاصله را کاهش دهد.

با این حال این پایان کار نبود چرا که امباپه با یک شوت سهمگین از پشت محوطه جریمه توانست دروازه مندی را باز کند تا دومین گل خود و سومین گل فرانسه را به زیبایی هرجه تمام بزند.