به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، الکسی پوشکوف سناتور روس و عضو کمیته قانون اساسی شورای فدرال این کشور تاکید کرد، جنگ علیه ایران تبدیل به یکی از بیهوده ترین جنگ ها در تاریخ آمریکا خواهد شد.

وی اضافه کرد، معتقدم که جنگ ایران جایگاه برجسته ای در بیهوده ترین جنگ های آمریکا در طول تاریخ این کشور کسب خواهد کرد.

پوشکوف بیان کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران را به عنوان یک پیروزی کامل برای خود به تصویر خواهد کشید.

وی تصریح کرد، دلیل اصلی ترامپ برای جنگ علیه ایران ممانعت از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای است. این در حالی است که تهران چنین تعهدی را 11 سال قبل در جریان توافق هسته ای با دولت اوباما داده بود اما ترامپ از آن خارج شد.

پوشکوف گفت، ایران همچنان ذخایر اورانیوم خود را حفظ کرده و تغییری در نظام حاکم بر این کشور رخ نداده است. قدرت موشکی ایران نابود نشده و قدرت منطقه ای این کشور تضعیف نشده است. این در حالی است که نتانیاهو به شدت به دنبال تحقق آن بود.