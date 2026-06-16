هشدارشورای مبارزه با مواد مخدر قم درباره تبعات گسترده کمبود شربت تنتور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی در سومین جلسه کمیته تخصصی درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در محل اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، با اشاره به ابعاد زنجیره‌ای بحران کمبود شربت تنتور، اظهار کرد: کمبود شربت تنتور به یک معضل چندلایه تبدیل شده است که از کمبود مواد اولیه آغاز و تا توقف احتمالی تولید ادامه می‌یابد.



وی با بیان اینکه نتیجه این فرآیند، خروج تدریجی بیماران از چرخه درمان رسمی است، مطرح کرد: سوء مصرف مواد مخدر غیرمجاز در سطح استان، تحمیل بار مالی سنگین بر خانواده‌های مددجویان و در نهایت گسترش اقتصاد زیرزمینی مرتبط با مواد مخدر از دیگر پیامدهای این اتفاق است.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم تأکید کرد: برای رفع این معضل نیازمند یک تصمیم ملی و هماهنگ میان همه دستگاه‌های مسئول هستیم و این موضوع را به طور جدی در سطح استانی پیگیری خواهیم کرد.



وی در ادامه خطاب به پزشکان و مدیران مراکز حاضر در جلسه، عنوان کرد: مشکلات و خواسته‌های مستند شما را بی‌واسطه با شخص استاندار قم در میان خواهم گذاشت و در جلسه اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که به ریاست ایشان برگزار می‌شود، این چالش‌ها را مطرح و پیگیری خواهم کرد.