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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

هشدارشورای مبارزه با مواد مخدر قم درباره تبعات گسترده کمبود شربت تنتور

هشدارشورای مبارزه با مواد مخدر قم درباره تبعات گسترده کمبود شربت تنتور

قم- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم با هشدار نسبت به تشدید کمبود شربت تنتور، این مسئله را بحرانی چندوجهی در حوزه درمان اعتیاد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی در سومین جلسه کمیته تخصصی درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در محل اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، با اشاره به ابعاد زنجیره‌ای بحران کمبود شربت تنتور، اظهار کرد: کمبود شربت تنتور به یک معضل چندلایه تبدیل شده است که از کمبود مواد اولیه آغاز و تا توقف احتمالی تولید ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه نتیجه این فرآیند، خروج تدریجی بیماران از چرخه درمان رسمی است، مطرح کرد: سوء مصرف مواد مخدر غیرمجاز در سطح استان، تحمیل بار مالی سنگین بر خانواده‌های مددجویان و در نهایت گسترش اقتصاد زیرزمینی مرتبط با مواد مخدر از دیگر پیامدهای این اتفاق است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم تأکید کرد: برای رفع این معضل نیازمند یک تصمیم ملی و هماهنگ میان همه دستگاه‌های مسئول هستیم و این موضوع را به طور جدی در سطح استانی پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه خطاب به پزشکان و مدیران مراکز حاضر در جلسه، عنوان کرد: مشکلات و خواسته‌های مستند شما را بی‌واسطه با شخص استاندار قم در میان خواهم گذاشت و در جلسه اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که به ریاست ایشان برگزار می‌شود، این چالش‌ها را مطرح و پیگیری خواهم کرد.

کد مطلب 6862010

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