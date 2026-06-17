به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که داده‌های جمع‌آوری‌شده از 36 مطالعه هیچ ارتباط معناداری بین داروهای ضد افسردگی و اختلالات رشدی در کودکان نشان نداد.

دکتر «وینگ چانگ چانگ»، محقق ارشد و رئیس روانپزشکی دانشگاه هنگ کنگ، گفت: «مطالعه ما شواهد اطمینان‌بخشی ارائه می‌دهد که داروهای ضد افسردگی رایج، خطر ابتلا به اختلالات عصبی-رشدی مانند اوتیسم و اختلال بیش فعالی را در کودکان افزایش نمی‌دهند.»

چانگ در یک بیانیه خبری گفت: «در حالی که همه داروها خطراتی دارند، قطع مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری به دلیل افزایش خطر عود نیز خطراتی دارد. بنابراین، برای زنانی که افسردگی متوسط تا شدید دارند، پزشکان و بیماران باید خطرات و مزایای احتمالی ادامه درمان با داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری را در برابر مضرات احتمالی افسردگی درمان نشده به دقت بسنجند.»

برای بررسی جدید، محققان از ۳۷ مطالعه شامل نزدیک به ۶۵۰،۰۰۰ بارداری که در آنها از داروهای ضد افسردگی استفاده شده بود، در مقایسه با نزدیک به ۲۵ میلیون بارداری که در معرض داروهای ضد افسردگی قرار نگرفته بودند استفاده کردند.

در ابتدا به نظر می‌رسید نتایج نشان‌دهنده‌ی ارتباطی است و نشان می‌دهد که مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری با ۳۵٪ خطر بیشتر ابتلا به اختلال بیش فعالی و ۶۹٪ افزایش احتمال ابتلا به اوتیسم همراه است.

محققان گفتند اما این خطرات پس از اینکه محققان سایر عوامل خطر اختلال بیش فعالی و اوتیسم را در نظر گرفتند، از بین رفتند.

چانگ گفت: «اگرچه مطالعه‌ ما افزایش کمی در خطر ابتلا به اوتیسم و اختلال بیش فعالی در فرزندان زنانی که در دوران بارداری از داروهای ضد افسردگی استفاده کرده بودند، نشان داد، اما با در نظر گرفتن سایر عوامل، این خطر نیز از بین رفت.»

او گفت: «این افزایش خطر همچنین در فرزندان پدرانی که داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کردند و مادرانی که قبل از بارداری، اما نه در دوران بارداری، از داروهای ضد افسردگی استفاده می‌کردند، مشاهده شد.»

وی در ادامه افزود: «در مجموع، این نشان می‌دهد که خود داروهای ضد افسردگی باعث افزایش خطر ابتلا به اوتیسم و اختلال بیش فعالی نمی‌شوند، بلکه به احتمال زیاد به دلیل عوامل دیگری از جمله استعداد ژنتیکی برای ابتلا به بیماری‌هایی مانند اختلال بیش فعالی، اوتیسم و بیماری‌های سلامت روان است.»

محققان گفتند که افزایش خطر در مورد داروهایی مانند آمیتریپتیلین یا نورتریپتیلین مشاهده شد، اما این داروها اغلب در موارد پیچیده یا شدید افسردگی مقاوم به درمان تجویز می‌شوند.

این بررسی همچنین هیچ خطری بین دوزهای بالا و پایین داروهای ضد افسردگی مصرف شده توسط مادران پیدا نکرد.