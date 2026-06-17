زمان آزمون دستیاری به اول مرداد موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، تغییرات اعمال شده در تقویم برگزاری آزمون‌های علوم پزشکی کشوری سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:



- آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که مقرر بود تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شود، به ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شد.



- آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری از تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ به ۲۵ تیرماه جاری منتقل شد.



- پنجاه‌ وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از تاریخ ۲۵ تیرماه جاری به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شد.



- آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با یک هفته تأخیر در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.



- آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق ‌تخصصی پزشکی از تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ منتقل شدند.



- آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی از ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ به ۱۳ شهریورماه جاری منتقل شد.