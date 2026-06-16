کشف ۴ تن چوب جنگلی فاقد مجوز در معمولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان معمولان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، در سطح حوزه استحفاظی خود موفق به شناسایی دو دستگاه تراکتور و دستگیری ۲ نفر در این رابطه شدند.

کشف ۴ تن چوب جنگلی فاقد مجوز قانونی

بر اساس این گزارش، مأموران از متهمان ۴ تن چوب جنگلی فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

معرفی متهمان به مرجع ذی‌صلاح

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطعانه با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق و حمل غیرمجاز چوب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.