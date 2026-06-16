کشف ۸۰ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپو و نگهداری مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی در یک انبار واقع در حاشیه شهر قزوین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش، مأموران با هماهنگی مرجع قضائی موفق به شناسایی محل مورد نظر شده و در بازرسی از این انبار، ۱۴۷ دستگاه انواع لوازم خانگی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: اقلام کشف‌شده شامل ۱۳ دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۱ دستگاه ماشین ظرفشویی، ۶۲ دستگاه یخچال، ۱۶ دستگاه بخاری گازی، ۲۰ دستگاه اسپیکر و ۲۵ دستگاه کولر بوده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده و استعلام از سامانه‌های اداره صنعت، معدن و تجارت نشان داد این انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و کالاهای موجود در آن از مصادیق کالای قاچاق و خارج از شبکه رسمی توزیع محسوب می‌شود.

طرهانی با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده گفت: ارزش این محموله بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه برای متصدی انبار پرونده تشکیل شده و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه احتکار کالا یا تهیه و توزیع کالای قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.