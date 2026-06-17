زائران حج پس از بازگشت مراقب علائم کرونا و آنفلوآنزا باشند

محمدرضا صالحی متخصص بیماریهای عفونی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجمع گسترده زائران از کشورهای مختلف در مناسک مذهبی، نسبت به احتمال انتقال برخی بیماریهای ویروسی، بهویژه کرونا و آنفلوآنزا، هشدار داد و گفت: در رویدادهای جمعی بزرگ که افراد زیادی از کشورهای مختلف در کنار یکدیگر قرار میگیرند، احتمال انتقال ویروسها و بروز بیماریهای واگیردار وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت نیز هر ساله این موضوع را مورد تأکید قرار میدهد و توصیههای لازم را به زائران ارائه میکند.
این متخصص افزود: ویروسهای تنفسی مانند کرونا و آنفلوآنزا به دلیل سهولت انتقال، از مهمترین نگرانیهای حوزه سلامت در این ایام به شمار میروند. از زائران درخواست میشود در صورت بروز علائمی مانند تب، لرز، آبریزش بینی، بدندرد، کوفتگی، تهوع یا استفراغ هنگام بازگشت یا در هفته نخست حضور در کشور، به پزشک مراجعه کرده و از توصیههای تخصصی بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر اهمیت استراحت کافی و مصرف مایعات گفت: افرادی که دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشار خون یا سایر بیماریهای مزمن هستند، باید نسبت به کنترل بیماری خود دقت بیشتری داشته باشند.
این پزشک همچنین توصیه کرد زائرانی که دارای علائم بیماری هستند، تا زمان بهبودی کامل از حضور در تجمعات خانوادگی، مراسم و دیدارهای عمومی خودداری کنند و از روبوسی و در آغوش گرفتن دیگران پرهیز کنند.
وی ادامه داد: رعایت این توصیهها بهویژه در خانوادههایی که افراد سالمند، کودکان زیر شش سال یا بیماران دارای نقص ایمنی، بیماران سرطانی و افراد تحت شیمیدرمانی حضور دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به اینکه برخی بیماریها ممکن است چند روز پس از بازگشت علائم خود را نشان دهند، خاطرنشان کرد: دو نگرانی اصلی در سالهای اخیر، ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا بوده است. در برخی موارد فرد ممکن است در زمان بازگشت بدون علامت باشد اما پس از دو تا سه روز علائم بیماری را بروز دهد.
وی تأکید کرد: در صورت مشاهده علائم شدید مانند تب بالا، سردردهای شدید یا ضعف قابل توجه، افراد باید هرچه سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از پیشرفت بیماری و بروز عوارض احتمالی جلوگیری شود.
این پزشک در پایان بر ضرورت رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، انجام اقدامات پیشگیرانه فردی و مراجعه به پزشک در صورت مشاهده علائم بیماری تأکید کرد
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