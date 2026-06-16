به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی، در جلسه ائتلاف استانی نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) که به ریاست سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای عضو در استانداری برگزار شد، از عملکرد موفق استان در اجرای برنامههای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان خبر داد.
سهرابی در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم و گرامیداشت حماسه عاشورا، پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را تبریک گفت و اظهار داشت: این پیروزی تنها متعلق به ایران نیست، بلکه پیروزی اسلام در برابر جبهه استکبار جهانی است.
اجرای بیش از ۸۰ درصد مصوبات جلسه پیشین ائتلاف نماد
وی با تقدیر از همکاری دستگاههای عضو ائتلاف نماد، بهویژه توجه و حمایت سعید پورعلی از موضوع آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد مصوبات جلسه گذشته ائتلاف نماد بهطور کامل اجرایی شده است که این میزان تحقق مصوبات در کنار کیفیت بالای اقدامات انجامشده، نشاندهنده همافزایی و انسجام مطلوب میان دستگاههای اجرایی استان است.
لرستان؛ یکی از استانهای موفق کشور در اجرای ائتلاف نماد
سهرابی با اشاره به پژوهشهای انجامشده در سطح ملی درباره چالشهای اجرای طرح نماد گفت: یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نبود انسجام بین دستگاهی بود که خوشبختانه در لرستان با مدیریت و راهبری استانداری این مشکل تا حد زیادی برطرف شده و استان به عنوان یکی از استانهای موفق کشور در اجرای ائتلاف نماد شناخته شده است.
اقدامات ساختاری؛ افزایش نسبت مشاوران و کاهش کلاسهای پرتراکم
وی افزود: در کنار توجه به فرآیندهای اجرایی، اقدامات ساختاری از جمله افزایش نسبت مشاوران به دانشآموزان، کاهش تعداد کلاسهای پرتراکم و توسعه خدمات مشاورهای در مدارس نیز در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.
لرستان؛ نخستین استان در اجرای طرح غربالگری از پیشدبستانی
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از آغاز فرآیند شناسایی و مداخله در آسیبهای اجتماعی از دوره پیشدبستانی خبر داد و گفت: لرستان نخستین استان کشور است که غربالگری و مداخلات پیشگیرانه را از دوره پیشدبستانی آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی در سالهای آینده داشته باشد.
اجرای طرح پژوهشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بر اساس یافتههای علمی
وی همچنین به اجرای طرح پژوهشی پیشگیری از یکی از آسیبهای اجتماعی در یکی از شهرهای استان اشاره کرد و افزود: این طرح بر اساس یافتههای علمی و دادههای پژوهشی اجرا شده و نتایج آن تاکنون امیدوارکننده بوده است. هر جا برنامهها مبتنی بر پژوهش و دادههای دقیق طراحی و اجرا شوند، میتوان شاهد نتایج مثبت و مؤثر بود.
مشارکت ۹۴.۳۵ درصدی دانشآموزان ابتدایی در فرآیند غربالگری
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج غربالگری دانشآموزان استان اشاره کرد و گفت: امسال ۹۴.۳۵ درصد دانشآموزان دوره ابتدایی و بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوم در فرآیند غربالگری طرح نماد مشارکت داشتهاند که این میزان مشارکت در سطح کشور کمنظیر است.
مهمترین آسیبهای شناساییشده؛ مشکلات خانوادگی، فضای مجازی، خشونت و دخانیات
وی افزود: بر اساس نتایج اولیه، مهمترین آسیبهای شناساییشده در میان دانشآموزان استان در حوزههای مسائل اجتماعی و اقتصادی خانواده، مشکلات خانوادگی، افت و ترک تحصیل، مخاطرات فضای مجازی، خشونت و ... قرار دارند.
مصرف قلیان و دخانیات؛ مهمترین آسیب دانشآموزی نیازمند مداخله جدی
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به برخی آمارهای استخراجشده از سامانه نماد اظهار کرد: نتایج پایشها نشان میدهد مصرف قلیان و دخانیات همچنان از مهمترین آسیبهای دانشآموزی به شمار میرود و نیازمند برنامهریزی و مداخلات جدی فرهنگی و آموزشی است.
استمرار برنامههای پیشگیرانه و حمایتی با همکاری دستگاههای عضو ائتلاف
سهرابی تأکید کرد: آموزش و پرورش لرستان با همکاری تمامی دستگاههای عضو ائتلاف نماد، برنامههای پیشگیرانه، آموزشی، مشاورهای و حمایتی را با جدیت دنبال میکند تا ضمن شناسایی بهموقع دانشآموزان در معرض خطر، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان دانشآموزان فراهم شود.
در پایان این جلسه، اعضای ائتلاف نماد ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات، بر استمرار همکاریهای بینبخشی و تقویت برنامههای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی دانشآموزان تأکید کردند.
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