خطوط قرمز ایران در مذاکرات رعایت خواهد شد؛ وحدت ملی باید حفظ شود

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، اظهار کرد: مطمئن باشید اگر آمریکا راهکار دیگری غیر از مذاکره داشت، حتماً آن را به کار می‌گرفت. هیچ تردیدی در این موضوع وجود ندارد.

اگر آمریکا راه دیگری داشت، مذاکره نمی‌کرد

وی بیان کرد: آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دست به حملات گسترده علیه ایران زدند، رهبر کشورمان، سرداران و فرماندهان عزیز و همچنین مردم و دانش‌آموزان بی‌گناه را به شهادت رساندند و اگر آمریکا امکان پیشبرد اهداف خود از مسیر دیگری را داشت، هرگز پای میز مذاکره نمی‌آمد.

آشکار شدن ظرفیت‌های پنهان کشور در دوران جنگ

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای کشور در دوران جنگ، تصریح کرد: در این جنگ بسیاری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده یا پنهان کشور آشکار شد. نخست اینکه با وجود همه اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌های سیاسی مختلف، مردم ایران نشان دادند که برای وطن، آب و خاک و منافع ملی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.

تنگه هرمز و توان دفاعی؛ دو ظرفیت راهبردی ایران

بیگدلی ادامه داد: موضوع دیگر، ظرفیت‌های راهبردی کشور از جمله پتانسیل تنگه هرمز است. همچنین بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز به جهانیان نشان داده شد. طرف مقابل تصور می‌کرد می‌تواند ظرف یک هفته کار را به پایان برساند، اما هرچه زمان گذشت، دریافت که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از توان خود نمی‌کاهد، بلکه با اتکا به توانمندی‌های دفاعی و موشکی خود قادر است پاسخ متقابل و مؤثری به دشمنان داد.

مذاکره؛ نتیجه ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود

وی تأکید کرد: آن‌ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که راه دیگری به جز مذاکره وجود ندارد. اگر آمریکا امکان حمله و دستیابی به اهداف خود از طریق اقدامات نظامی را داشت، قطعاً همان مسیر را ادامه می‌داد، اما در نهایت پای میز مذاکره نشست.

لزوم توجه به خطوط قرمز و منافع ملی در مذاکرات

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: بدون تردید در این مذاکرات، چارچوب‌ها، خطوط قرمز و منافع ملی کشور و مطالبات مردم مورد توجه قرار می‌گیرد. امیدواریم این روند با پیروزی قاطع جمهوری اسلامی ایران به پایان برسد.

وحدت ملی؛ پشتوانه میدان و دیپلماسی

این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام ملی، پشتوانه میدان و دیپلماسی است. برای دستیابی به این وحدت ملی هزینه‌های سنگینی پرداخت شده و همه باید آن را حفظ کنند.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دست آوردن یک سرمایه اجتماعی مانند وحدت ملی بسیار مهم است، اما حفظ و صیانت از آن به‌مراتب اهمیت بیشتری دارد و باید همه مردم، مسئولان و جریان‌های سیاسی برای تقویت و استمرار این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.