به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان، در راستای اجرای طرحهای نظارتی و برنامههای ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در سطح استان، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس لرستان از تعدادی واحدهای صنفی بازدید کردند.
پلمب ۵ واحد کافه رستوران و سفرهخانه سنتی به دلیل هنجارشکنی
در این عملیات نظارتی، مأموران پلیس اماکن با شناسایی واحدهای صنفی متخلف، ۵ واحد کافه رستوران و سفرهخانه سنتی که اقدام به هنجارشکنی کرده بودند، ضمن تشکیل پرونده، با دستور قضائی پلمب شدند.
پلمب یک واحد بستنیفروشی به دلیل کمفروشی و گرانفروشی
بر اساس این گزارش، در ادامه این طرح، یک واحد بستنیفروشی نیز به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی شامل کمفروشی و گرانفروشی، توسط مأموران پلمب شد.
پرونده این واحد صنفی متخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگیهای لازم به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
تأکید پلیس بر استمرار طرحهای نظارتی
پلیس لرستان با تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی در سطح استان، از متصدیان واحدهای صنفی خواست ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات صنفی و شئونات اخلاقی، در حفظ امنیت اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. همچنین شهروندان گرامی میتوانند هرگونه تخلف صنفی را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
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