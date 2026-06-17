گاز بیشتر، فلر کمتر؛ برنامه جدید وزارت نفت برای تقویت امنیت انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت نفت و گاز بهعنوان مهمترین بخش تأمینکننده انرژی و یکی از اصلیترین منابع درآمدی کشور، همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار دارد. با این حال، تداوم فعالیتهای توسعهای در این صنعت حتی در شرایط بحرانی، از اهمیت راهبردی آن برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور حکایت دارد. در همین راستا، وزیر نفت از ادامه روند توسعه میادین نفت و گاز، اجرای طرحهای افزایش تولید گاز و پیشرفت پروژههای جمعآوری گازهای همراه خبر داده است؛ اقداماتی که میتواند نقش مهمی در تقویت ظرفیت تولید، کاهش ناترازی انرژی و بهرهبرداری بهینه از منابع هیدروکربوری کشور ایفا کند.
در حالی که تحولات امنیتی و شرایط جنگی معمولاً نخستین تأثیر خود را بر پروژههای بزرگ اقتصادی و زیرساختی میگذارند، صنعت نفت ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است. وزیر نفت با اعلام تداوم فعالیتهای توسعهای در دوران جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تأکید کرده است که نه تنها روند تولید و توسعه میادین نفت و گاز متوقف نشده، بلکه برنامههای جدیدی برای افزایش تولید گاز و جمعآوری گازهای همراه نیز وارد مرحله اجرا شدهاند.
صنعت نفت و گاز یکی از راهبردیترین بخشهای اقتصاد کشور محسوب میشود و هرگونه اختلال در فعالیتهای آن میتواند بر امنیت انرژی، تولید صنعتی و درآمدهای کشور تأثیرگذار باشد.به گفته محسن پاکنژاد، عملیات توسعه در بخشهای مختلف صنعت نفت از جمله میدان گازی پارس جنوبی، سکوهای دریایی و میدانهای خشکی بدون وقفه ادامه داشته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که صنعت نفت و گاز یکی از راهبردیترین بخشهای اقتصاد کشور محسوب میشود و هرگونه اختلال در فعالیتهای آن میتواند بر امنیت انرژی، تولید صنعتی و درآمدهای کشور تأثیرگذار باشد.
در همین راستا وزارت نفت اجرای یک طرح ضربتی برای افزایش تولید گاز را آغاز کرده است؛ طرحی که تمامی میدانهای تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را در بر میگیرد. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، قرار است از تمامی ظرفیتهای موجود برای افزایش برداشت گاز استفاده شود تا تولید در میدانهای مختلف کشور افزایش یابد.
کارشناسان معتقدند این برنامه میتواند در کاهش ناترازی گاز کشور نقش مهمی ایفا کند. طی سالهای اخیر رشد مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی، بهویژه در فصل سرد سال، چالشهایی را برای شبکه تأمین انرژی کشور ایجاد کرده است. از این رو افزایش ظرفیت تولید از میدانهای گازی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و پایداری بیشتری را در تأمین انرژی به همراه داشته باشد.
در کنار برنامه افزایش تولید، جمعآوری گازهای همراه نفت نیز بهعنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعت نفت دنبال میشود. وزیر نفت از اجرای ۳۰ قرارداد در این حوزه خبر داده و اعلام کرده است که پنج طرح جدید جمعآوری گازهای همراه در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
گازهای همراه نفت که در بسیاری از میادین به دلیل کمبود زیرساخت در مشعلها سوزانده میشوند، یکی از منابع مهم انرژی به شمار میروند. جمعآوری این گازها علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند، موجب کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و افزایش خوراک مورد نیاز صنایع و شبکه گاز کشور خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت نفت، طی یک سال و نیم گذشته چندین پروژه بزرگ در حوزه جمعآوری گازهای همراه به بهرهبرداری رسیده و روند اجرای طرحهای جدید نیز با مشارکت بخش خصوصی شتاب گرفته است. حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این پروژهها میتواند ضمن کاهش بار مالی دولت، سرعت توسعه زیرساختهای صنعت نفت را نیز افزایش دهد.
این اقدامات بیانگر آن است که صنعت نفت ایران در کنار حفظ تولید جاری، تمرکز ویژهای بر افزایش ظرفیت گاز و بهرهبرداری از منابعی دارد که پیش از این بخشی از آنها به هدر میرفت. رویکردی که در صورت تداوم، میتواند علاوه بر تقویت امنیت انرژی کشور، ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد کند و جایگاه صنعت نفت را در مسیر توسعه پایدار بیش از پیش ارتقا دهد.
افزایش تولید از میدانهای گازی، استمرار فعالیت در پروژههای راهبردی و شتاب گرفتن طرحهای جمعآوری گازهای همراه، بیانگر رویکردی است که علاوه بر تأمین پایدار انرژی، بر جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش ارزشآفرینی اقتصادی تمرکز دارد.مجموع برنامههای اعلامشده از سوی وزارت نفت نشان میدهد که توسعه صنعت نفت و گاز کشور با وجود چالشهای مختلف همچنان با جدیت دنبال میشود. افزایش تولید از میدانهای گازی، استمرار فعالیت در پروژههای راهبردی و شتاب گرفتن طرحهای جمعآوری گازهای همراه، بیانگر رویکردی است که علاوه بر تأمین پایدار انرژی، بر جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش ارزشآفرینی اقتصادی تمرکز دارد. در صورت تحقق اهداف پیشبینیشده، این طرحها میتوانند ضمن تقویت امنیت انرژی کشور، زمینه کاهش ناترازی گاز، بهبود شاخصهای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری در صنعت نفت را فراهم کنند.
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