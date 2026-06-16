حجتالاسلام محمد علیآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ماه محرمالحرام به عموم شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت، اظهار کرد: امسال ماه محرم حال و هوای متفاوتی دارد؛ چرا که برای نخستین بار در نبود قائد شهیدمان به سوگ مینشینیم.
وی افزود: با این حال، یاد و خاطره امام راحل، شهیدان سرافراز انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت را گرامی میداریم.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) محدود به زمان و سختیها نیست، ادامه داد: با وجود مشکلات اقتصادی، مردم شریف ایران و به ویژه شهرستان بم، همچون همیشه پای کار اهلبیت (ع) و نظام اسلامی هستند و هیچ عاملی نمیتواند مانع از برگزاری مراسم عزاداری برای سرور و سالار شهیدان شود.
قدمت ۱۰۰ ساله روضههای خانگی در بم
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بم با اشاره به پیشینه مذهبی این منطقه تصریح کرد: یکی از جلوههای زیبای عزاداری در بم، برگزاری مجالس روضهخوانی خانگی است که برخی از آنها بیش از یکصد سال قدمت دارند و این مراسم از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر به شکل مستمر ادامه دارد.
حجتالاسلام علیآبادی خاطرنشان کرد: در دهه اول محرم، تمامی هیئات و حسینیههای شهرستان با شور و شکوه خاصی میزبان عزاداران حسینی هستند.
آمادهباش آستان «امامزاده اسیری» بم برای میزبانی از عزاداران حسینی
آستان مقدس امامزاده علی(ع) معروف به «امامزاده اسیری» در شهرستان بم، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، خود را برای میزبانی از عزاداران حسینی آماده میکند.
در همین راستا، برنامههای ویژهای برای این ایام تدارک دیده شده است که از جمله آنها میتوان به برپایی بزرگترین خیمه عزاداری شرق استان کرمان و برافراشتن پرچم سیاه اهدایی از کربلای معلی بر فراز گنبد این آستان اشاره کرد.
حجتالاسلام محمدحسین طالبالدینی، عضو هیئتامنای آستان مقدس امامزاده اسیری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این برنامهها اظهار داشت: طبق روال سالانه، سه روز مانده به آغاز ماه محرم، عملیات برپایی خیمه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با برافراشتن پرچم سیاه اهدایی از کربلا آغاز میشود.
وی گفت: این خیمه، بزرگترین فضای عزاداری در شرق استان کرمان محسوب میشود که همهساله میزبان خیل عظیمی از عاشقان اهلبیت(ع) است.
اجرای آیینهای ویژه محرم در امامزاده اسیری
عضو هیئتامنای آستان مقدس امامزاده اسیری در تشریح برنامههای این مکان مقدس در ایام محرم گفت: مراسم «سیاهپوشان» از برنامههای محوری این آستان است که در آن، خادمان جوان با حضور تعدادی از پیرغلامان و پیشکسوتان هیئت، ملبس به لباس عزا میشوند تا با آمادگی کامل به سوگواران خدمترسانی کنند.
وی همچنین به یکی دیگر از آیینهای باشکوه این آستان اشاره کرد و افزود: همهساله پرچمی متبرک و اهدایی از سوی حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به این آستان اهدا میشود که در شب اول محرم طی آیینی ویژه، بر فراز گنبد امامزاده علی(ع) برافراشته میگردد.
حجتالاسلام طالبالدینی، با تأکید بر اینکه آستان مقدس امامزاده علی(ع) بم با تکیه بر این پیشینه تاریخی و معنوی، همهساله در ایام محرم و صفر به کانون تپش قلبهای مؤمنان و عاشقان مکتب حسینی در منطقه تبدیل میشود، خاطرنشان کرد: تلاش خادمان این آستان، فراهمسازی بستری مناسب برای معرفتافزایی و عزاداری شایسته در شأن سالار شهیدان است.
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