به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس و اعضای هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی؛ بعد از ظهر سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، در محل سندیکا برگزار شد.

در ابتدا، فرامرز اختراعی رئیس هیئت‌مدیره سندیکا گفت: متأسفانه در کشور ما به صنعت ماده موثره دارویی بها داده نمی شود، در حالی که از سایر کشورها از صنعت ما دعوت به همکاری می شود.

وی افزود: بسیاری از تصمیمات پیرامون صنعت دارو در کشور ما جای تعجب دارد.

اختراعی اظهار داشت: در حالی که برای تامین ارز مورد نیاز مردم، دچار سختی هایی هستیم؛ چرا به آسانی شاهد هدررفت منابع ارزی هستیم.

وی افزود: صنعت ماده اولیه دارویی در ایران، جلوتر از کشورهای اروپایی است و ۷۲ درصد ارزش بازار این صنعت، سهم تولیدکنندگان داخلی است.

اختراعی اظهار داشت: با دو میلیارد دلار می توان بازار دارویی کشور را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه ارز ترجیحی دارو، پیش خور شده است.

اختراعی گفت: منافعی برای واردات وجود دارد، اما نمی دانیم چرا شفاف سازی نمی شود.

وی افزود: کل ارز مصرفی صنعت ماده اولیه دارویی در کشور، ۱۵۰ میلیون دلار است. اما، اولین جایی که ارز حمایتی آن را حذف می کنند، این صنعت است.

اختراعی اظهار داشت: دست هایی در کار است که گویا می خواهند صنعت ماده اولیه را زمین بزنند.

وی افزود: عمر مفید دارو، دو تا پنج سال است؛ کدام عقل سلیمی می گوید برای ذخایر استراتژیک دارو، به سمت واردات برویم.

اختراعی گفت: مردم در قیمت‌گذاری دارو، کجا قرار دارند.

وی افزود: از تولید کننده خارجی حمایت می کنند تا تولید کننده داخلی زمین بخورد.

اختراعی اظهار داشت: متأسفانه تعارض منافع وجود دارد. این چه تصمیماتی است که می خواهد ریشه صنعت ماده اولیه دارویی کشور را بخشکاند.

وی افزود: اگر کوتاهی بیش از این رخ دهد، باید با صنعت ماده اولیه دارویی کشور وداع کنیم.

اختراعی اظهار داشت: متأسفانه جلسات دارویی با گروه هایی است که منافع آنها در واردات است. ما نیازمند هند و چین نیستیم.

وی افزود: مسئولان دولتی خبر ندارند که صنعت ماده اولیه دارویی کشور چه قدرتی دارد.

سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی، نایب رئیس سندیکا گفت: وقتی تحولات را در کنار شرایط قرار می دهیم، اهمیت صنعت ماده موثره دارویی برای ما مشخص می‌شود.

وی افزود: صنعت ماده موثره دارویی، تاب آوری سیستم سلامت کشور را افزایش می دهد.

موسوی ادامه داد: صنعت داروسازی متأثر از قیمت‌گذاری است، حالا یا به درست یا غلط.

وی افزود: تغییر نرخ ها، گریبانگیر ماده اولیه دارویی شده است. ما اعتقاد داریم تولید باید به صرفه باشد که بتوان تولید انجام داد.

موسوی گفت: از ۹۰۰ مولکول ماده اولیه دارویی در دنیا، ۶۵۰ مولکول را در داخل تولید می کنیم و همین موضوع باعث افزایش تاب‌آوری صنعت داروسازی کشور شده است.

نایب رئیس سندیکا تاکید کرد: مجوز واردات ماده اولیه دارو، هیچ کمکی به صنعت داروسازی کشور نمی کند و نمی توان به این شکل از صنعت ماده اولیه در داخل حمایت کرد.

وی افزود: وقتی تولیدکنندگان داخلی زمین بخورند، مسیر واردات باز می‌شود.

سید مهدی سجادی، عضو هیئت مدیره سندیکا گفت: متأسفانه مجبوریم برای حمایت از صنعت ماده اولیه دارویی، صدای خودمان را هر چند وقت یکبار بلند کنیم تا به گوش مسئولان برسد.

وی افزود: صنعت ماده اولیه دارویی سابقه ۵۰ ساله در کشور دارد. بنابراین در استراتژیک بودن این صنعت، شکی نیست.

سجادی اظهار داشت: ۷۰ درصد ارزش صنعت ماده اولیه دارویی، متوجه تولیدکنندگان داخلی است، اما حمایت‌های لازم را شاهد نیستیم.

وی ادامه داد: متأسفانه در جنگ ۱۲ روزه ، صنعت ماده اولیه دارویی دیده نشد.

سجادی اظهار داشت: صنعت ماده اولیه در بحران‌ها، به خوبی دیده می‌شود اما بعد از گذر از بحران‌ها، فراموش می‌شود.

وی افزود: سال گذشته حدود ۵ ماه به صنعت ماده اولیه ارز تخصیص داده نشد.

سجادی ادامه داد: کل ارزبری صنعت ماده اولیه حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز ترجیحی است که می تواند ۹۰۰ میلیون دلاری ارزش افزوده ایجاد کند.

وی افزود: ما به عنوان تولید کننده خط اول دارو، از چه حمایت هایی برخورداریم. در حالی که من، حمایتی نمی بینم.

سجادی اظهار داشت: سازمان غذا و دارو باید رصد را از اول زنجیره انجام بدهد.