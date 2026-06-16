۵۴ درصد از جمعیت ایلام تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر حیدری روز سه شنبه در نشستی خبری با قدردانی از تعامل سازنده رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی خدمات این سازمان، تأمین اجتماعی را بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور دانست که علاوه بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، در ایجاد امنیت سیاسی نیز نقشی راهبردی ایفا می‌کند.

حیدری با تبیین خدمات این سازمان در دو بخش تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت، افزود: در بخش تعهدات بلندمدت، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در دستور کار قرار دارد و در بخش تعهدات کوتاه‌مدت نیز خدماتی نظیر بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و حمایت‌های معیشتی به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

وی در خصوص خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تمامی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند با مراجعه به مراکز ملکی این سازمان، از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوند. همچنین هزینه‌های درمانی در مراکز غیردولتی و خصوصی نیز مطابق با تعرفه‌های مصوب و ضوابط قانونی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری پرداخت و گفت: در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، احکام جدید مستمری‌بگیران از خردادماه صادر شده است. بر این اساس، حداقل‌بگیران از افزایش حقوق ۶۰ درصدی به همراه مزایای جانبی برخوردار شده‌اند و برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعمال شده است.

حیدری از فراهم شدن امکان مشاهده فیش‌های حقوقی و جزئیات احکام جدید در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: هدف اصلی از این طرح، حفظ نسبت مستمری بازنشستگان با حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری به گونه‌ای است که این نسبت به کمتر از ۹۰ درصد کاهش نیابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام در پایان خاطرنشان کرد: مبالغ مربوط به متناسب‌سازی در پرداخت‌های جاری لحاظ شده است و مابه‌التفاوت آن نیز پس از تأمین اعتبار به حساب مشمولان واریز خواهد شد.