ربانی: تضمین اجرای تعهدات در گرو اقتدار ملی و وحدت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه محلات اظهار کرد: امام حسین (ع) در یکی از خطبه‌های خود در روز عاشورا، مردم را به تقوای الهی توصیه کرده و فرمودند بندگان خدا تقوای الهی پیشه کنید و از دنیا برحذر باشید، چرا که اگر قرار بود دنیا برای کسی باقی بماند یا کسی در آن ماندگار شود، انبیای الهی سزاوارتر از دیگران بودند.

وی افزود: حتی پیامبران الهی نیز در این دنیا باقی نماندند و این نشان می‌دهد که دنیا سرای فناست و انسان نباید دل به آن ببندد و امام حسین (ع) در ادامه تأکید می‌کنند که چون این دنیا برای فنا آفریده شده است، انسان باید برای جهان باقی و آخرت زاد و توشه فراهم کند و بهترین توشه نیز تقوای الهی است.

امام جمعه محلات با اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیان کرد: همه اهل‌بیت (ع)، انبیای الهی و اولیای خداوند در سوگ امام حسین (ع) عزادار بوده و هستند و اکنون نیز امام زمان (عج) داغدار مصیبت بزرگ جد مظلوم خود هستند.

حجت الاسلام ربانی با استناد به حدیثی از امام رضا (ع) گفت: آن حضرت فرمودند روز عاشورا چشم‌های ما را مجروح ساخته، اشک‌های ما را جاری کرده و غم و اندوهی را به یادگار گذاشته است که تا روز قیامت ادامه خواهد داشت، از همین رو عزاداری، نوحه‌سرایی و سوگواری برای سیدالشهدا (ع) محدود به زمان خاصی نیست و تا ابد در میان شیعیان زنده خواهد ماند.

وی با اشاره به نامگذاری دهه نخست محرم به عنوان دهه امر به معروف و نهی از منکر افزود: امام حسین (ع) در وصیت‌نامه خود به محمد بن حنفیه تصریح می‌کنند که هدف از قیام ایشان اصلاح امت پیامبر (ص) است و این مسئله نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر با هدف اصلاح جامعه و هدایت انسان‌ها انجام می‌شود.

امام جمعه محلات ادامه داد: کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند باید نیت اصلاح داشته باشد و فرد مقابل نیز باید این اقدام را از سر دلسوزی و خیرخواهی بداند، متأسفانه گاهی افراد تصور می‌کنند تذکر دینی از روی دشمنی یا عناد است، در حالی که هدف اصلی آن اصلاح و خیرخواهی است.

حجت الاسلام ربانی با تأکید بر اینکه بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی در اسلام جایگاهی ندارد، اظهار کرد: مسلمانان نمی‌توانند تنها به انجام عبادات فردی اکتفا کنند و نسبت به مشکلات و آسیب‌های جامعه بی‌تفاوت باشند، اسلام از مؤمنان خواسته است نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئولیت داشته باشند.

وی در تشریح اهمیت این موضوع به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: اگر سرنشینان یک کشتی اجازه دهند فردی بخشی از کشتی را سوراخ کند، همه غرق خواهند شد، اما اگر مانع این کار شوند، هم خود آن فرد و هم دیگران نجات پیدا می‌کنند، این مثال به خوبی نشان می‌دهد که بی‌تفاوتی در برابر منکرات و آسیب‌های اجتماعی می‌تواند جامعه را با خطر مواجه کند.

امام جمعه محلات با اشاره به تحولات سیاسی و موضوع مذاکرات، اظهار کرد: درخواست آتش‌بس و مذاکره از سوی دشمن نشان‌دهنده شکست راهبردی او است، زیرا دشمن در دستیابی به اهداف خود علیه ملت ایران ناکام ماند و حتی از ادامه این مسیر ناامید شد.

حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌های سیاسی را نباید پایان راه دانست، بلکه آن‌ها مقدمه‌ای برای توافقات بعدی هستند و تحقق کامل حقوق ملت ایران در توافق نهایی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: مسئولان موظف هستند با تمام توان از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت دفاع کنند و حفظ قدرت ملی، وحدت مردم و اقدام متقابل در برابر بدعهدی دشمنان، مهم‌ترین تضمین اجرای تعهدات خواهد بود.

وی افزود: هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و وجود ولایت فقیه نعمتی بزرگ برای کشور است و از خداوند متعال خواستاریم ملت ایران را از این نعمت ارزشمند محروم نکند و همواره عزت، اقتدار و پیروزی را نصیب نظام اسلامی و ملت ایران گرداند.