به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: ملت ایران در طول دهههای گذشته نشان داده است که اصول، آرمانها و استقلال خود را با هیچ قدرتی معامله نمیکند و در برابر سلطهطلبی با اقتدار ایستاده است.
وی افزود: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار، فداکاری و جانفشانی شهدای انقلاب در مسیر دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
دری نجفآبادی تصریح کرد: در شرایط کنونی، جامعه نیازمند وحدت، آمادگی و مسئولیتپذیری است و حضور مردم در آیینهای دینی، نماد همبستگی ملی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وی ادامه داد: فرهنگ عاشورا و شهادت، سرمایه معنوی ملت ایران در مسیر عزت و استقلال است.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: آیینهای ماه محرم هر سال با جلوهها و ویژگیهای خاص خود برگزار میشود و پیام آن متناسب با شرایط و نیازهای هر عصر در جامعه اسلامی تجلی مییابد.
وی افزود: عاشورا تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه مکتبی برای ترویج ایمان، عدالتخواهی و مقاومت در برابر ظلم به شمار میرود.
دری نجفآبادی بیان کرد: لازم است هیأتهای مذهبی و مداحان در کنار برگزاری آیینهای عزاداری، بر تعمیق معرفت و ارتقای شناخت نسل جوان از پیامهای نهضت عاشورا اهتمام ویژه داشته باشند.
خطیب جمعه اراک گفت: این مراسم باید با رویکردی آگاهانه، همراه با وحدت و پایبندی به اخلاق اسلامی و با تبیین دقیق اهداف قیام عاشورا برگزار شود تا آثار تربیتی و اجتماعی آن استمرار و ماندگاری داشته باشد.
وی افزود: با بررسیهای انجامشده و با توجه به شرایط موجود، مقرر شد برخی تصمیمات و برنامههای مربوط به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، پس از ایام عاشورای حسینی برگزار شود.
دری نجفآبادی تاکید کرد: ملت ایران در برابر هرگونه ظلم و تجاوز ایستادگی میکند و نیروهای مسلح در کنار رهبری نظام با اقتدار با زیادهخواهیها مقابله میکنند و در صورت تداوم اقدامات خصمانه، پاسخ لازم و متناسب داده خواهد شد.
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