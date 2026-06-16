https://mehrnews.com/x3cmcD ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6862529 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۶ صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم اراک- در این ویدئو صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6862529 کپی شد مطالب مرتبط ۲۳۰۰ هیئت مذهبی؛ روایت عشق حسینی در سرزمین آفتاب با طعم فرهنگ و تاریخ محرم؛ نقطه اوج تاریخ در نبرد حق و باطل ۲۳۰۰ هیئت مذهبی صدای محرم را در استان مرکزی طنینانداز می کنند برچسبها اراک تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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