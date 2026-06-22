فراهانی: طرح محتوایی «سکوی پرواز» در ایام محرم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد فراهانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سند تحول تبلیغات اسلامی استان مرکزی با رویکرد مسئله محور، مردمی و مبتنی بر بازتعریف مأموریتهای تبلیغ دینی تدوین شده است.
وی افزود: در آغاز این مسیر تلاش شده است سازمان تبلیغات اسلامی با مفهوم «تولید فکر و عرضه پیام اسلام ناب در میدان رقابت فکری جامعه» بازتعریف شود.
حجتالاسلام فراهانی تصریح کرد: در فضای متکثر و پرشتاب روایتها، ارائه پیام اسلام با زبان نو، قالبهای متنوع و متناسب با نیاز مخاطب یک ضرورت جدی است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به شکلگیری ایده «فانوس تحول» در این سند ادامه داد: در این الگو، یک نقطه راهبردی روشن برای هدایت و ارزیابی همه فعالیتها تعریف شده بهگونهای که سازمان تبلیغات اسلامی در این رویکرد، حامل سه ابزار «کتاب، میزان و بیان» برای هدایت پیام دینی معرفی میشود.
حجتالاسلام فراهانی با تأکید بر راهبرد مردمیسازی تبلیغ دین گفت: چشمانداز نهایی این مسیر، تحقق قیام مردمی در عرصه تبلیغ است؛ بهگونهای که همه اقشار جامعه در فرآیند ترویج اسلام ناب نقشآفرین باشند.
وی تاکید کرد: شبکههای مردمی هیئات مذهبی با حضور فعالان مختلف شکل گرفته و بخش مهمی از برنامههای میدانی استان از طریق همین شبکهها اجرا میشود.
بانوان و نوجوانان در اولویت برنامههای فرهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی قرار گرفتند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: تلاش شده سازمان تبلیغات اسلامی از ساختار صرفاً اداری به جریانی فعال در بستر محلات و مساجد تبدیل شود و هر مسجد بهعنوان پایگاه فرهنگی و تبلیغی نقشآفرینی کند.
وی افزود: در این رویکرد، بانوان و نوجوانان بهعنوان دو گروه اولویتدار مخاطب مورد توجه قرار گرفته و با حمایت از شکلگیری مجموعههای خودجوش، زمینه فعالیتهای هویتی، فرهنگی و تربیتی آنان فراهم شده است.
حجتالاسلام فراهانی تصریح کرد: قرآن کریم بهعنوان مبنای گفتمانی سازمان تبلیغات اسلامی در استان تعریف شده و طرح «زندگی با آیهها» بهصورت مستمر در حال اجراست و در مناسبتهای مختلف، آیات منتخب مبنای تولید محتوای دینی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، برای هر مناسبت محتوایی، مجموعهای از آیات انتخاب و بر اساس آنها تولیدات متنوعی شامل منبر، کلیپ، انیمیشن، گرافیک، پادکست و محتوای تبیینی تهیه و منتشر میشود.
حجتالاسلام فراهانی تاکید کرد: در ایام محرم نیز طرح محتوایی «سکوی پرواز» با محوریت ۱۲ آیه منتخب طراحی و اجرا شده که برای هر آیه، بسته کامل محتوایی تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
بیش از ۱۷ مرکز معارف اسلام ناب در استان مرکزی فعال شده است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مراکز معارف اسلام ناب مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره) در استان مرکزی در راستای ترویج معارف دینی و گسترش فعالیتهای فرهنگی در شهرستانهای مختلف راهاندازی شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۷ تا ۱۹ مرکز معارف اسلام ناب در سطح استان مرکزی فعال شده و در حال ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی هستند.
حجتالاسلام فراهانی با اشاره به نگاه راهبردی به ظرفیتهای بومی استان مرکزی تصریح کرد: این استان علاوه بر جایگاه صنعتی و اقتصادی، دارای ظرفیتهای مهم فرهنگی و تمدنی و مفاخر متعدد است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، یکی از رویکردهای تحولی، بازنمایی هویت تمدنی و معرفی مکتب امام خمینی(ره) در بستر فرهنگی استان بوده است.
حجتالاسلام فراهانی تاکید کرد: در این راستا، مراکز «معارف اسلام ناب» مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره) در استان مرکزی راهاندازی و در اراک ۶ مرکز، ساوه ۴ مرکز و در سایر شهرستانها نیز بهصورت متناسب در حال فعالیت هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: راهبرد کلان سازمان در استان بر سه محور «رسانه، محلهمحوری و مکتب امام و انقلاب» استوار است که در کنار آن، قرآن کریم به عنوان محور محتوایی و بانوان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اولویتدار تعریف شدهاند.
وی گفت: هدف نهایی این حرکت، تحقق «قیام مردمی در عرصه تبلیغ اسلام ناب» و تبدیل همه ظرفیتهای اجتماعی به کنشگران فعال این حوزه است.
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