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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

فراهانی: طرح محتوایی «سکوی پرواز» در ایام محرم اجرا می شود

فراهانی: طرح محتوایی «سکوی پرواز» در ایام محرم اجرا می شود

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: طرح محتوایی سکوی پرواز با محوریت ۱۲ آیه منتخب در ایام محرم به‌صورت کامل در این استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سند تحول تبلیغات اسلامی استان مرکزی با رویکرد مسئله‌ محور، مردمی و مبتنی بر بازتعریف مأموریت‌های تبلیغ دینی تدوین شده است.

وی افزود: در آغاز این مسیر تلاش شده است سازمان تبلیغات اسلامی با مفهوم «تولید فکر و عرضه پیام اسلام ناب در میدان رقابت فکری جامعه» بازتعریف شود.

حجت‌الاسلام فراهانی تصریح کرد: در فضای متکثر و پرشتاب روایت‌ها، ارائه پیام اسلام با زبان نو، قالب‌های متنوع و متناسب با نیاز مخاطب یک ضرورت جدی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به شکل‌گیری ایده «فانوس تحول» در این سند ادامه داد: در این الگو، یک نقطه راهبردی روشن برای هدایت و ارزیابی همه فعالیت‌ها تعریف شده به‌گونه‌ای که سازمان تبلیغات اسلامی در این رویکرد، حامل سه ابزار «کتاب، میزان و بیان» برای هدایت پیام دینی معرفی می‌شود.

حجت‌الاسلام فراهانی با تأکید بر راهبرد مردمی‌سازی تبلیغ دین گفت: چشم‌انداز نهایی این مسیر، تحقق قیام مردمی در عرصه تبلیغ است؛ به‌گونه‌ای که همه اقشار جامعه در فرآیند ترویج اسلام ناب نقش‌آفرین باشند.

وی تاکید کرد: شبکه‌های مردمی هیئات مذهبی با حضور فعالان مختلف شکل گرفته و بخش مهمی از برنامه‌های میدانی استان از طریق همین شبکه‌ها اجرا می‌شود.

بانوان و نوجوانان در اولویت برنامه‌های فرهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی قرار گرفتند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: تلاش شده سازمان تبلیغات اسلامی از ساختار صرفاً اداری به جریانی فعال در بستر محلات و مساجد تبدیل شود و هر مسجد به‌عنوان پایگاه فرهنگی و تبلیغی نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: در این رویکرد، بانوان و نوجوانان به‌عنوان دو گروه اولویت‌دار مخاطب مورد توجه قرار گرفته و با حمایت از شکل‌گیری مجموعه‌های خودجوش، زمینه فعالیت‌های هویتی، فرهنگی و تربیتی آنان فراهم شده است.

حجت‌الاسلام فراهانی تصریح کرد: قرآن کریم به‌عنوان مبنای گفتمانی سازمان تبلیغات اسلامی در استان تعریف شده و طرح «زندگی با آیه‌ها» به‌صورت مستمر در حال اجراست و در مناسبت‌های مختلف، آیات منتخب مبنای تولید محتوای دینی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، برای هر مناسبت محتوایی، مجموعه‌ای از آیات انتخاب و بر اساس آن‌ها تولیدات متنوعی شامل منبر، کلیپ، انیمیشن، گرافیک، پادکست و محتوای تبیینی تهیه و منتشر می‌شود.

حجت‌الاسلام فراهانی تاکید کرد: در ایام محرم نیز طرح محتوایی «سکوی پرواز» با محوریت ۱۲ آیه منتخب طراحی و اجرا شده که برای هر آیه، بسته کامل محتوایی تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

بیش از ۱۷ مرکز معارف اسلام ناب در استان مرکزی فعال شده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مراکز معارف اسلام ناب مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره) در استان مرکزی در راستای ترویج معارف دینی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان‌های مختلف راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۷ تا ۱۹ مرکز معارف اسلام ناب در سطح استان مرکزی فعال شده و در حال ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی هستند.

حجت‌الاسلام فراهانی با اشاره به نگاه راهبردی به ظرفیت‌های بومی استان مرکزی تصریح کرد: این استان علاوه بر جایگاه صنعتی و اقتصادی، دارای ظرفیت‌های مهم فرهنگی و تمدنی و مفاخر متعدد است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، یکی از رویکردهای تحولی، بازنمایی هویت تمدنی و معرفی مکتب امام خمینی(ره) در بستر فرهنگی استان بوده است.

حجت‌الاسلام فراهانی تاکید کرد: در این راستا، مراکز «معارف اسلام ناب» مبتنی بر اندیشه امام خمینی(ره) در استان مرکزی راه‌اندازی و در اراک ۶ مرکز، ساوه ۴ مرکز و در سایر شهرستانها نیز به‌صورت متناسب در حال فعالیت هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: راهبرد کلان سازمان در استان بر سه محور «رسانه، محله‌محوری و مکتب امام و انقلاب» استوار است که در کنار آن، قرآن کریم به عنوان محور محتوایی و بانوان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اولویت‌دار تعریف شده‌اند.

وی گفت: هدف نهایی این حرکت، تحقق «قیام مردمی در عرصه تبلیغ اسلام ناب» و تبدیل همه ظرفیت‌های اجتماعی به کنشگران فعال این حوزه است.

کد مطلب 6867734

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