https://mehrnews.com/x3cmcf ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷ کد مطلب 6862510 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷ حکایت مردم دیار آفتاب در سوگِ ایرانِ عاشورایی اراک- در این ویدئو حکایت مردم دیار آفتاب در سوگ ایرانِ عاشورایی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6862510 کپی شد مطالب مرتبط ۲۳۰۰ هیئت مذهبی؛ روایت عشق حسینی در سرزمین آفتاب با طعم فرهنگ و تاریخ محرم؛ نقطه اوج تاریخ در نبرد حق و باطل آیین سنتی چاووشیخوانی محرم در فیجان اراک ربانی: عاشورا نقشه راه عبور از فتنهها و حفظ وحدت اسلامی است برچسبها اراک ماه محرم و صفر رهبر معظم انقلاب اسلامی
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