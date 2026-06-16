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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷

حکایت مردم دیار آفتاب در سوگِ ایرانِ عاشورایی

حکایت مردم دیار آفتاب در سوگِ ایرانِ عاشورایی

اراک- در این ویدئو حکایت مردم دیار آفتاب در سوگ ایرانِ عاشورایی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6862510

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