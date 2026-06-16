به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهنام میرزایی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تشریح وضع اجرای این طرح گفت: پروژه احداث واحد ششم افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز دهق در خطوط سراسری دوم و سوم، با شتابی مطلوب در حال اجراست. عملیات نصب توربوکمپرسورها، اسکرابر و ایرکولرها پایان یافته و اکنون عملیات مکانیکال و اتصال خطوط پایپینگ در حال انجام است.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی فشرده این طرح افزود: با جدیت و همت همکاران در بخشهای مختلف مهندسی، اجرا و راهبری، پیشبینی میکنیم عملیات نصب تا پایان تیر پایان یابد و وارد مراحل پیشراهاندازی و راهاندازی شویم.
نخستین تجربه ساخت داخلی کمپرسور با ظرفیت روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر اهمیت فنی این پروژه تصریح کرد: در ایستگاه دهق، برای نخستین بار از کمپرسور داخلی با ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعبی بهره میبریم؛ تجهیزی با توان عملیاتی بالا که میتواند نقشی تعیینکننده در افزایش ظرفیت انتقال و تثبیت فشار در خطوط سراسری دوم و سوم ایفا کند.
به گفته میرزایی، بهکارگیری این سطح از توان عملیاتی، نشاندهنده رویکرد توسعهای و نگاه آیندهمحور شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در پاسخ به رشد تقاضای مصرف و الزامهای پایداری شبکه انتقال گاز است.
پروژهای راهبردی برای پایداری شبکه انتقال گاز
وی با اشاره به اولویت بالای این ایستگاه در معماری شبکه انتقال گاز کشور یادآور شد: با توجه به جایگاه حیاتی ایستگاه دهق در پایداری خطوط انتقال گاز میانه کشور، این پروژه در قالب برنامهای پانزدهماهه تعریف شده است. بااینحال، امیدواریم با تلاش شبانهروزی همکاران، عملیات پیشراهاندازی و راهاندازی پیش از موعد مقرر انجام شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تأکید کرد: مأموریتی را که برای تقویت زیرساختهای راهبردی انرژی کشور بر عهده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گذاشته شده، با بالاترین کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام خواهیم رساند.
براساس این گزارش، سام سرانی اصل، مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز از ۶ درصد پیشرفت برنامه اجرایی این پروژه خبر داد و گفت: دستیابی به این میزان پیشرفت در مدت دو هفته، دستاوردی شگرف به شمار میآید و نیاز است با توجه به همپوشانی فعالیتها در بخشهای مختلف مکانیکال، الکتریکال، ابزار دقیق و پایپینگ در محوطه سایت، پیمانکار و مشاور به مسائل اچاسائی توجه ویژهای داشته باشد.
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