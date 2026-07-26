تولید نخستین کمپرسور داخلی با ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به اینکه جایگاه حیاتی ایستگاه دهق در پایداری خطوط سراسری انتقال گاز در میانه کشور، از اولویت فراوانی برخوردار است، گفت: در این ایستگاه برای نخستین بار کمپرسور با ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعب در روز توسط سازنده داخلی طراحی و ساخته شده است. اکنون این کمپرسور در کنار کمپرسورهای ساخته‌شده به‌وسیله شرکت Siemens آماده بهره‌برداری است.

وی با قدردانی از عوامل اجرایی پروژه، تأکید کرد: فضای همکاری مؤثری در پروژه شکل گرفته و همراهی‌ها در پیشبرد کار نقش داشته است. چنانچه این هماهنگی برای همه عوامل پروژه وجود نداشت، دستیابی به نتیجه در چنین شرایطی بسیار دشوار بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نشست هدف‌گذاری برای راه‌اندازی واحد ششم، تصریح کرد: این پروژه تا پایان مرداد امسال به اتمام می‌رسد تا ظرفیت انتقال گاز در این تأسیسات از ابتدای پاییز به ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز در خطوط دوم و سوم سراسری افزایش یابد.

میرزایی خواستار اجرای تست ۷۲ ساعته تا ۲۰ مرداد شد و بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق‌ فعالیت‌های پروژه، راه‌اندازی واحد ششم در زمان مقرر به اتمام برسد.