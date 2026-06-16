به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لاهیجانی،معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی، شامگاه سه شنبه، در نشست با کارشناسان حوزه ورزش با اشاره به بازنگری و اجرای دوباره طرح آمایش سرزمینی در ورزش کشور و استان اظهار کرد: این طرح یک نقشه راه ارزشمند و واقعگرایانه برای آینده ورزش استان است که تکلیف احداث زیرساختها و نحوه سرمایهگذاری بر روی استعدادها را به روشنی مشخص میکند.
وی با بیان اینکه توسعه ورزش باید بر پایه شناخت دقیق از ظرفیتهای جغرافیایی، فرهنگی و انسانی باشد، افزود: آذربایجانشرقی با پیشینهای غنی و اقلیم متنوع، نیازمند رویکردی مدرن و علمی است. اجرای این طرح کمک میکند تا استان از فقر استعداد در برخی رشتههای پرطرفدار خارج شده و با اتکا به برنامهای منسجم، به جای استفاده از بازیکنان غیربومی، به سمت پرورش و بهرهگیری از سرمایههای بومی حرکت کند.
لاهیجانی تصریح کرد: این طرح که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاهها تدوین شده، به دنبال شناسایی دادهمحور امکانات و رشتههای اولویتدار است. وی همچنین از تهیه نسخه بهروز شده این طرح در استان و تخصیص اعتبارات لازم برای عملیاتی شدن آن خبر داد.
در ادامه این نشست، منصور قربانی، معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی نیز طرح آمایش سرزمینی را فرصتی طلایی برای تحول در ورزش ایران و استان توصیف کرد و گفت: این طرح نگاه مدیریتی را از برنامهریزیهای کلیگرا و متکی به سلیقههای شخصی، به سمت تصمیمسازی علمی مبتنی بر واقعیتها سوق میدهد.
وی با تأکید بر اولویت «عدالت ورزشی» در این طرح افزود: یکی از اهداف اصلی ما کاهش شکافهای زیرساختی و توزیع عادلانه فرصتهاست. با اجرای آمایش سرزمینی، توسعه ورزش دیگر محدود به چند شهرستان خاص نخواهد بود و هر منطقه بر اساس توانمندی، اقلیم و فرهنگ خود در مسیر پیشرفت قرار میگیرد.
قربانی همچنین به پیوند ورزش با سبک زندگی مردم اشاره کرد و گفت: با نگاه منطقهای میتوان ورزش همگانی را در تمام نقاط استان از طریق توسعه مسیرهای پیادهروی، دوچرخهسواری و پارکهای ورزشی گسترش داد که این امر در بلندمدت منجر به ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینههای درمانی میشود.
معاون امور ورزشی در پایان خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات علمی و دقیق از ظرفیتهای هر منطقه، مسیر را برای ورود هدفمند بخش خصوصی و سرمایهگذاری در پروژههای ورزشی استان هموارتر خواهد کرد.
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