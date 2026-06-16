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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

دستگیری عاملان قتل خانوادگی در مرز؛بازداشت متهمان پیش از خروج از کشور

دستگیری عاملان قتل خانوادگی در مرز؛بازداشت متهمان پیش از خروج از کشور

سنندج- فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری دو متهم اصلی قتل یک جوان ۲۶ساله سنندجی خبر داد و گفت:این افراد به همراه چهار نفر از اعضای خانواده مقتول، پیش از خروج از کشور توسط پلیس بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان سنندج، مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد جوان ۲۶ ساله سنندجی در جریان اختلافات خانوادگی با دو نفر از اقوام خود درگیر شده و بر اثر شدت جراحات ناشی از سلاح سرد جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال خروج متهمان از کشور، کارگروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی تشکیل و روند شناسایی و ردیابی متهمان در دستور کار قرار گرفت.

سردار الهی تصریح کرد: در کمتر از ۴۸ ساعت، دو متهم اصلی به همراه چهار نفر دیگر از اعضای خانواده مقتول، هنگام اقدام برای خروج از کشور توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان بانه شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان در تحقیقات اولیه انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6862286

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