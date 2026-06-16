قتل مسلحانه در سقز با انگیزه اختلافات خانوادگی؛ همسر مقتول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «یحیی الهی» اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر شنیده شدن صدای تیراندازی در یکی از محلات شهرستان سقز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و عدم پاسخگویی ساکنان، با هماهنگی مقام قضائی وارد منزل شده و با پیکر بی‌جان مردی مواجه شدند که بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داده بود.

ظن پلیس و دستگیری متهم

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: در بررسی‌های اولیه صحنه جرم و آثار به‌جا مانده، مأموران به همسر مقتول مشکوک شدند و وی را در همان مراحل ابتدایی تحقیقات دستگیر کردند.

سردار الهی تصریح کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

وی با اشاره به تکمیل روند رسیدگی به پرونده خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفته است.