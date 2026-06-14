اختصاص ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار به جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی عصر یکشنبه در جشنواره شکرانه برداشت گندم و آیین تجلیل از نمونههای بخش کشاورزی استان در یاسوج، از کسب رتبه سوم کشوری کهگیلویه و بویراحمد در جذب اعتبارات بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: با حمایتهای مدیریت ارشد استان، حجم اعتبارات این بخش به حدود ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده که جایگاه استان را در میان استانهای برتر کشور ارتقا داده است.
وی با اشاره به شعار سال وزارت جهاد کشاورزی با عنوان «امنیت غذایی در سایه وحدت و امنیت ملی» افزود: امنیت غذایی کشور وابسته به تلاش کشاورزان، دامداران، عشایر و تمامی تولیدکنندگان بخش کشاورزی است که در دورترین نقاط استان برای تولید و تأمین نیازهای مردم فعالیت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از بهرهبرداران بخش کشاورزی، گفت: اگر امروز بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت کشور شناخته میشود، نتیجه تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگانی است که در شرایط مختلف از جمله دوران جنگ و بحرانها، تولید را متوقف نکردهاند.
وی با اشاره به روند اعتبارات بخش کشاورزی استان در سالهای گذشته، بیان کرد: سهم این بخش از اعتبارات استانی که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بود، در سالهای بعد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ به حدود هشت تا ۹ درصد رسید.
فرازی ادامه داد: با حمایتهای استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیران استانداری، فرمانداران و نمایندگان مجلس، این سهم در سال گذشته دوباره افزایش یافت و به حدود ۱۴ درصد اعتبارات استانی رسید.
وی تصریح کرد: از نظر حجم اعتبارات تخصیصیافته به بخش کشاورزی، کهگیلویه و بویراحمد پس از استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان در جایگاه سوم کشور قرار گرفته که این موضوع نشاندهنده توجه ویژه به توسعه زیرساختهای کشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۱۰ هزار تن کالای اساسی در سطح استان تأمین و توزیع شده است.
وی افزود: در همین مدت بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن گوشت منجمد نیز از طریق ذخایر پشتیبانی امور دام خریداری، ذخیرهسازی و در زمان نیاز در بازار توزیع شده است.
فرازی در پایان با تأکید بر نقش محوری کشاورزی در پیشرفت استان اضافه کرد: توسعه کهگیلویه و بویراحمد از مسیر بخش کشاورزی میگذرد و هر میزان سرمایهگذاری و حمایت از این حوزه افزایش یابد، زمینه تحقق توسعه پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور فراهمتر خواهد شد.
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