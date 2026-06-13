بیش از ۸ هزار تن کالای اساسی در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با تبریک هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از دستگاه‌های اثرگذار استان، خدمات خود را به حدود ۱۱۶ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی ارائه می‌کند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» افزود: دشمنان تلاش داشتند با ایجاد اخلال در زنجیره تأمین، امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهند، اما با برنامه‌ریزی و همکاری بهره‌برداران بخش کشاورزی، کمترین مشکل در تأمین کالاهای اساسی به وجود آمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع بیش از ۸۰۰ تن انواع کالاهای اساسی در این ایام خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۶۰۰ تن آرد ترمیمی و حدود ۵۰۰ تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار در سطح استان توزیع شد.

وی ادامه داد: در مجموع طی یک سال گذشته بیش از ۸ هزار تن کالای اساسی در استان توزیع شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ایام پایانی سال، ماه رمضان و شرایط خاص اخیر بوده است.

فرازی با اشاره به برنامه‌های هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد: در این هفته ۱۸ پروژه شاخص و در مجموع ۳۰ پروژه در بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی و ادارات وابسته با اعتباری بالغ بر ۱۵۷ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که برای بیش از ۱۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و حدود ۳۵۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی از تشدید نظارت بر اراضی واگذار شده خبر داد و گفت: طی هفت تا هشت ماه گذشته بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مورد نظارت بر اراضی واگذاری انجام شده که معادل مجموع نظارت‌های شش سال گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در سال گذشته بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملی برای فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی واگذار شد که بخشی از آن به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

وی همچنین از صدور بیش از ۵۰۰ اخطاریه برای طرح‌های راکد و دارای پیشرفت فیزیکی پایین خبر داد و گفت: این اقدام موجب فعال‌سازی مجدد بسیاری از طرح‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی شده است.

فرازی با اشاره به رشد اعتبارات بخش کشاورزی استان اظهار کرد: اعتبارات این بخش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲.۷ برابر افزایش یافته و از حدود ۲۲۰ میلیارد تومان به ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اعتبارات جهاد کشاورزی از محل اعتبارات استانی تأمین می‌شود، افزود: حمایت فرمانداران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استاندار و نمایندگان مجلس نقش مهمی در افزایش اعتبارات این بخش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای حدود ۹۶۰ هکتار سامانه نوین آبیاری در سال گذشته خبر داد و گفت: استان با وجود برخورداری از ۱۰ تا ۱۱ درصد آب‌های جاری کشور، همچنان در شاخص اراضی آبی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد و برای جبران این عقب‌ماندگی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه آب و خاک هستیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۵۷ پروژه آب و خاک در استان به بهره‌برداری رسید و ۱۱ کیلومتر کانال آبیاری نیز اجرا شد.

فرازی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد تولیدات شیلاتی استان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار تولید آبزیان استان به بیش از ۲۹ هزار تن رسید که حاصل بهره‌برداری از ۱۱ طرح جدید و احیای حدود ۱۰ واحد غیرفعال بوده است.

وی همچنین از توزیع حدود ۲۰ هزار تن کود شیمیایی در استان خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نظارت بر بازار و نانوایی‌ها گفت: طی سال گذشته حدود ۸۰۰ گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد که منجر به صدور بیش از ۶۵۰ اخطاریه، ۴۰۰ محکومیت قطعی و پلمب ۵۱ واحد نانوایی متخلف شد.

وی افزود: همچنین حدود ۷۰ تن آرد قاچاق در استان کشف و توقیف شده است.

فرازی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات استان خاطرنشان کرد: توسعه روستاها، جلوگیری از مهاجرت و ایجاد اشتغال پایدار بدون حمایت از کشاورزان و اجرای طرح‌های آب و خاک امکان‌پذیر نیست و باید نگاه توسعه‌ای استان بیش از گذشته به سمت بخش کشاورزی معطوف شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۶ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی استان فعالیت دارند و این بخش مهم‌ترین ظرفیت اشتغال و تولید در کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود.