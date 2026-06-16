به گزارش خبرگزاری مهر، نقی حسام از محکومیت قطعی یک واحد توزیع‌کننده لوازم‌خانگی به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده، اظهار داشت: پرونده مربوط به کالاهایی شامل تلویزیون، یخچال و توستر است که قبض و حواله آن‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود. این پرونده در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به مستندات موجود و تأیید کارشناسان مبنی بر ثبت‌نشدن کالاهای مذکور در سامانه انبارها، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته حسام، این تخلف طی یک بازدید میدانی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک انبار کشف و گزارش آن برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر ثبت کالا در سامانه جامع انبارها به صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.