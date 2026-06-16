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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

محکومیت ۱۵ میلیارد ریالی واحد متخلف لوازم‌خانگی در ساری

محکومیت ۱۵ میلیارد ریالی واحد متخلف لوازم‌خانگی در ساری

ساری- مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت ۱۵ میلیارد ریالی واحد متخلف لوازم‌خانگی خبر داد و گفت: این واحد لوازم خانگی به دلیل ثبت‌نکردن کالا در سامانه جامع انبارها جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی حسام از محکومیت قطعی یک واحد توزیع‌کننده لوازم‌خانگی به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده، اظهار داشت: پرونده مربوط به کالاهایی شامل تلویزیون، یخچال و توستر است که قبض و حواله آن‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود. این پرونده در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به مستندات موجود و تأیید کارشناسان مبنی بر ثبت‌نشدن کالاهای مذکور در سامانه انبارها، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته حسام، این تخلف طی یک بازدید میدانی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک انبار کشف و گزارش آن برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر ثبت کالا در سامانه جامع انبارها به صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6862344

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