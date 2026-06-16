به گزارش خبرنگار مهر، بهنام حیدری روز سه شنبه در مراسم معارفه معاون سیمای صداوسیمای لرستان با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ تحمیلی با حمله به صداوسیمای جمهوری اسلامی تلاش داشت مهم‌ترین ابزار نظام و رهبر معظم انقلاب در عرصه اطلاع‌رسانی و تبیین را خاموش کند تا در میدان جنگ رسانه‌ای، تیری برای شلیک نداشته باشد.

ناکامی نقشه دشمن با تلاش شبانه‌روزی همکاران رسانه ملی

حیدری در مراسم معارفه معاون سیمای صداوسیمای لرستان افزود: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه همکاران رسانه ملی در حفظ پایداری سیگنال و تولید محتوای متناسب با نیاز مخاطبان، این نقشه دشمن ناکام ماند.

معرفی ایران واقعی؛ رسالت اصلی رسانه ملی در جهان استکبار

مدیرکل سیمای استان‌های صداوسیما با تأکید بر اینکه امروز مردم دنیا تشنه دیدن ایران واقعی هستند، گفت: در جهانی که نظام استکبار با تمام توان علیه فرهنگ و دین ما تبلیغ می‌کند، معرفی ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ایران اسلامی و تقویت هویت فرهنگی جامعه از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه ملی است.

تولید ۷۰۰ آیتم رسانه‌ای در جنگ تحمیلی اخیر

وی به تولیدات رسانه ملی در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: روزانه قریب به ۷۰۰ آیتم از مستندهای کوتاه روایت‌کننده حضور مردم گرفته تا مستند سفرهای رهبر شهید به استان‌های مختلف کشور که حدود ۴۰ اثر را شامل می‌شود، تولید شد.

پوشش رسانه‌ای تشییع باشکوه رهبر شهید؛ مهم‌ترین مأموریت کنونی

مدیرکل سیمای استان‌های صداوسیما مهم‌ترین مأموریت کنونی رسانه ملی را پوشش رسانه‌ای تشییع باشکوه، تاریخی و تمدنی پیکر رهبر شهید انقلاب دانست که متعلق به همه ملت‌های آزاده جهان و مستضعفان است.

اختصاص ۱۰ ساعت از آنتن شبکه‌های اصلی به سیمای استان‌ها

حیدری حمایت از برنامه‌سازان استان‌ها را از اولویت‌های صداوسیما برشمرد و افزود: اختصاص ۱۰ ساعت از آنتن شبکه‌های اصلی رسانه ملی به سیمای استان‌ها و طراحی برنامه «ایران جان» با محوریت معرفی توانمندی‌های استان‌ها که مورد توجه رئیس سازمان قرار گرفته، نمونه‌ای از این رویکرد حمایتی است.

لرستان؛ سرزمینی با ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی

مدیرکل سیمای استان‌های صداوسیما با اشاره به وجود آثار تاریخی، تمدنی و طبیعی، همچنین قهرمانان و پهلوانان نام‌آور در لرستان گفت: این ظرفیت‌های ارزشمند، مسئولیت رسانه ملی را در شناسایی، معرفی و بازنمایی توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و انسانی این استان دوچندان کرده است.