استقامت همه جانبه و متفاوت از مقاومت است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی، عصر سه‌شنبه در جمع فراگیران دوره تربیت و تعالی عقیدتی سیاسی سپاه استان چهارمحال و بختیاری با تسلیت حلول ماه محرم، درس های عاشورا را برشمرد.

وی در ادامه با تشریح تفاوتهای مقاومت و استقامت اظهار کرد: استقامت متفاوت از مقاومت است .

حجت الاسلام والمسلمین محمدی تصریح کرد: مقاومت مقطعی است ولی استقامت همه جانبه می باشد.

وی افزود: پیروزی نتیجه اصلی استقامت و پایداری ملت ایران در ۴۷ سال گذشته بویژه در جنگ اخیر است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام ، شکست دشمن در جنگ رمضان را یادآوری کرد و گفت: انتقام خون امام شهید مطالبه بحق مردم است و باید بدانیم که خون مطهر شهدا و امام شهیدمان ضامن بقای انقلاب اسلامی و حفظ کشور و اتحاد و انسجام و امنیت ملی شد.

محمدی ترکیب میدان اعم از میدان نبرد، خیابان و عرصه دیپلماسی را لازمه ادامه کار و حفظ و تثبیت پیروزی ملت به بهای خون امام شهید و شهدای والامقام جنگ رمضان دانست.

وی با تاکید بر لزوم پاسداشت بشارت‌های امام شهید، گفت: مراقبت از توطئه های دشمنان در این شرایط ضروری است.