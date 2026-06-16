به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر دو پروژه مهم سدسازی در استان شامل سد معشوره و سد مخمل‌کوه با مشکلاتی مواجه شده‌اند که به بیکار شدن تعدادی از نیروهای شاغل در این طرح‌ها منجر شده است.

بیکاری بیش از ۷۰ تا ۸۰ نیروی کار در هر پروژه

وی خاطرنشان کرد: هر یک از این پروژه‌ها بیش از ۷۰ تا ۸۰ نیروی کار داشتند و با توجه به شرایط ایجاد شده، ضرورت حمایت از این افراد و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار گرفت.

برقراری مقرری بیمه بیکاری برای نیروهای با سابقه بیش از چهار سال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: درخواست‌های کارگران دریافت و بررسی شد و با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری معمولاً نیروهای خود را به‌صورت موقت میان پروژه‌های مختلف جابه‌جا می‌کنند، برای افرادی که بیش از چهار سال به‌صورت مستمر در این پروژه‌ها مشغول فعالیت بوده‌اند، از اختیارات استانی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری استفاده شد.

ارسال پرونده سایر کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توصیفیان تصریح کرد: پرونده سایر افراد نیز در قالب فهرست و دستور جلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده تا درباره آنها تصمیم‌گیری و مساعدت‌های لازم انجام شود.

حمایت از کارگران دارای خانواده و تعهدات معیشتی

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از کارگران بیکار شده، افزود: تمام تلاش ما این است که نتایج مثبتی برای این عزیزان حاصل شود، چرا که بسیاری از آنها دارای خانواده، فرزند محصل و تعهدات معیشتی از جمله اجاره مسکن هستند.

تشریح روند بهره‌مندی از بیمه بیکاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه با تشریح روند بهره‌مندی از بیمه بیکاری اضافه کرد: در شرایط عادی، افراد تا یک ماه فرصت دارند از طریق سامانه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ثبت درخواست بیمه بیکاری اقدام کنند.

بهره‌مندی تمامی کارگران بیکار شده از بیمه بیکاری در شرایط جنگی

وی در ادامه بیان کرد: در دستورالعمل‌های ویژه و بر اساس تفسیر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، در شرایط جنگی و حوادث غیرمترقبه، تمامی کارگران بیکار شده حتی افرادی که کمتر از شش ماه سابقه بیمه دارند نیز می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

تسهیل فرآیند ثبت درخواست‌ها در واحدهای دارای بیش از ۲۰ نفر نیروی کار

توصیفیان اظهار کرد: همچنین برای تسهیل روند ثبت درخواست‌ها، مقرر شده است در واحدهای دارای بیش از ۲۰ نفر نیروی کار که با بیکاری مواجه شده‌اند، فرآیند تشکیل پرونده به‌صورت فهرستی و با اعلام کارفرما انجام شود و نیازی به مراجعه جداگانه کارگران نباشد.

ثبت درخواست در واحدهای زیر ۲۰ نفر از طریق سامانه روابط کار

وی ادامه داد: در واحدهای زیر ۲۰ نفر نیز ثبت درخواست همچنان از طریق سامانه روابط کار انجام می‌شود.

افزایش مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری از یک ماه به ۹۰ روز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تسهیلات پیش‌بینی شده، افزایش مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری از یک ماه به ۹۰ روز است تا افراد بدون نیاز به طی مراحل هیأت‌های حل اختلاف بتوانند از این حمایت قانونی استفاده کنند.

نحوه محاسبه مقرری بیمه بیکاری بر اساس آخرین دستمزد

توصیفیان درباره نحوه محاسبه مقرری بیمه بیکاری نیز گفت: میزان پرداختی بر اساس آخرین دستمزد و لیست بیمه فرد تعیین می‌شود و حتی در مواردی که کارفرما آخرین لیست را ارائه نکرده باشد، آخرین ماه پرداخت حق بیمه ملاک محاسبه خواهد بود.