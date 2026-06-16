به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما در اولین سالگرد دانشمند هسته‌ای شهید فریدون عباسی، اظهار کرد:افرادی مانند شهید فریدون عباسی، شهید مجید شهریاری، شهید مصطفی احمدی روشن، شهید داریوش رضایی‌نژاد، شهید محسن فخری‌زاده، شهید فقهی، شهید منوچهر و شهید ذوالفقاری، پرچمداران جریان علمی مستقلی بودند که در برابر تبعیض علمی و انحصار دانش ایستادگی کردند.



وی افزود: این دانشمندان به شهادت رسیدند، زیرا با این نگاه مقابله کردند که چند قدرت سیاسی و نظامی در واشنگتن و پاریس تعیین کنند چه ملت‌هایی حق دسترسی به علوم پیشرفته، از جمله فناوری هسته‌ای، را داشته باشند.



قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما گفت: برخی جریان‌های غرب‌گرا همچنان تلاش می‌کنند ملت ایران را از نظر علمی و تمدنی عقب‌مانده معرفی کنند و حتی در محیط‌های دانشگاهی، الگوهای فکری مبتنی بر برتری مطلق غرب را ترویج می‌کنند. در این دیدگاه، تمام پرسش‌های بشری در غرب پاسخ داده شده و سایر ملت‌ها باید صرفاً تقلید و تبعیت کنند.



جلیلی عنوان کرد: همین مدعیان آزادی و روشنفکری حتی حاضر نشدند ترور شهید فریدون عباسی و دیگر دانشمندان ایرانی را محکوم کنند یا نسبت به شهادت آنان و خانواده‌هایشان ابراز تأسف کنند. در مقابل، هرگونه ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی از سوی برخی محافل فکری به‌عنوان اقدامی غیرقابل قبول تلقی می‌شود.



وی افزود: طی ۳۰ سال گذشته برخی چهره‌های دانشگاهی و رسانه‌ای، به جای دفاع از منافع ملی، نسبت به کوچک‌ترین انتقاد از مقامات آمریکایی واکنش نشان داده‌اند، اما در برابر ترور دانشمندان ایرانی و شهادت همکاران خود سکوت کرده‌اند.



جلیلی ادامه داد: در دانشگاه شهید بهشتی، ۱۲ نفر از استادان و دانشمندان کشور توسط دشمنان ایران ترور شدند، اما برخی افراد حتی یک جمله در محکومیت این جنایت‌ها بیان نکردند.



قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما گفت: دو جریان فکری در کشور وجود دارد؛ یک جریان، دانشمندانی مانند شهید عباسی، شهید فخری‌زاده، شهید شهریاری و شهید فقهی را نمایندگی می‌کند که در مرزهای دانش جهانی حرکت می‌کنند و برای پیشرفت کشور تلاش دارند. جریان دیگر، پیشرفت علمی را صرفاً در تبعیت از الگوهای غربی می‌بیند.



وی ادامه داد: در برخی شاخه‌های فناوری هسته‌ای، دانشمندان ایرانی به جایگاهی رسیده‌اند که از بسیاری از کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای پیش‌تر هستند. این دستاوردها نتیجه اعتماد به ظرفیت‌های ملی، تکیه بر میراث علمی ایران و تلاش مجاهدانه دانشمندان کشور است.



جلیلی عنوان کرد: تمدن ایرانی طی بیش از هزار سال با چهره‌هایی چون ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، خوارزمی و فارابی در شکل‌گیری دانش جهانی نقش‌آفرین بوده است. دانشمندان هسته‌ای ایران نیز با همین اعتماد به نفس تمدنی توانستند زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور را توسعه دهند و در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، کشاورزی، انرژی و فناوری‌های راهبردی دستاوردهای مهمی ایجاد کنند.



وی افزود: دشمنان ایران تصور می‌کردند با ترور دانشمندان هسته‌ای، مسیر پیشرفت علمی کشور متوقف خواهد شد، اما امروز صدها دانشمند و پژوهشگر از شاگردان همین شهیدان در مراکز علمی کشور فعالیت می‌کنند. از سویی دستاوردهای دانشمندان هسته‌ای تنها یک موفقیت علمی نیست، بلکه نشان می‌دهد که ایران می‌تواند در هر رشته‌ای به قله‌های دانش جهانی دست یابد.



قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما گفت: شهید عباسی و دیگر دانشمندان هسته‌ای ثابت کردند که با وجود همه فشارها، محدودیت‌ها و ترورها می‌توان به بالاترین سطوح علمی جهان دست یافت.



وی در پایان تأکید کرد: جریان علمی، هویتی و تمدنی شکل‌گرفته توسط این شهیدان، جریانی ماندگار است و راه آنان توسط نسل‌های آینده دانشمندان کشور ادامه خواهد یافت.