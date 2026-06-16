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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

«آقایارزاده» مشاور اقتصادی و کشاورزی معاون فرهنگی قوه قضائیه شد

«آقایارزاده» مشاور اقتصادی و کشاورزی معاون فرهنگی قوه قضائیه شد

با صدور حکمی، «ولی‌اله آقایارزاده» به عنوان مشاور در امور اقتصادی و کشاورزی معاون فرهنگی قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی، ولی‌اله آقایارزاده به عنوان مشاور در امور اقتصادی و کشاورزی معاون فرهنگی قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف منصوب شد.

این انتصاب در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های اقتصاد و کشاورزی و پیگیری برنامه‌های مرتبط انجام شده است.

آقایارزاده پیش از این در بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه اقتصادی و کشاورزی فعالیت داشته و در سمت‌هایی از جمله مشاوره در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، کشاورزی و همکاری با نهادهای مرتبط حضور داشته است.

بر اساس این حکم، وی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کشاورزی، سرمایه‌گذاری و مسائل مرتبط به معاونت فرهنگی قوه قضائیه مشاوره خواهد داد.

کد مطلب 6862432

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