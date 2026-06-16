سالن ورزشی چندمنظوره «شهیده مرضیه نبوی نیا» در رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره برداری از سالن ورزشی چندمنظوره «شهیده پرستار مرضیه نبوی نیا» عصر سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در بوستان ملت شهر رشت برگزار شد.

این پروژه ورزشی با زیربنای ۷۵۰ مترمربع و احتساب ۱۰۰ متر فضای الحاقی، مجموعاً به مساحت ۸۵۰ مترمربع برای استفاده عموم شهروندان و بهویژه بانوان ورزشکار در نظر گرفته شده است.

استاندار گیلان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیده پرستار مرضیه نبوی نیا، توسعه زیرساخت های ورزشی را یکی از اولویت های استان دانست و بر لزوم توجه ویژه به نیازهای ورزشی بانوان تأکید کرد.

شهردار رشت نیز در این آیین با اشاره به اینکه اسکلت این پروژه در مراحل قبلی اجرا شده بود، اظهار کرد: هزینه تکمیل این مجموعه ورزشی بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان بوده است که با احتساب هزینه های انجام شده در مراحل پیشین، کل سرمایه گذاری صورت گرفته برای احداث این سالن به ۴۰ میلیارد تومان میرسد.