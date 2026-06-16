رهبر انصارالله یمن: ایران در برابر متجاوزان به پیروزی بزرگی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن پیروزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی را تبریک گفت.

وی بر تداوم آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تنش یا تحرکی از سوی دشمن آمریکایی و اسرائیلی علیه غزه یا هر کدام از عرصه‌های محور جهاد و مقاومت تأکید کرد.

او نسبت به هرگونه تلاش دشمن برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه هشدار داد و بر لزوم همبستگی ملت‌های اسلامی در برابر تهدیدات تأکید کرد.

رهبر انصارالله همچنین از تمام ملت‌های امت اسلامی خواست برای رهایی از وابستگی و تسلیم در برابر دشمنان اسلام، به محور جهاد و مقاومت ملحق شوند.