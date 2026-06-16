ترقی: احزاب باید برای حل مشکلات کشور راهکار ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترقی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای مؤتلفه اسلامی در مراسم بزرگداشت شهدای مؤتلفه اسلامی و شهدای جبهه مقاومت، ضمن تسلیت و تبریک شهادت شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جبهه مقاومت، شهدای لبنان و شهدای راه عزت و استقلال ملت‌های مسلمان، اظهار داشت: این مجلس به یاد شهدایی برگزار شده است که همچون خورشیدهای درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی ظهور کردند و آثار و برکات مجاهدت‌های آنان امروز در بیداری ملت ایران و ملت‌های مسلمان منطقه قابل مشاهده است

وی با اشاره به مبارزات نیروهای مؤتلفه اسلامی در دهه ۴۰ افزود: شهدای مؤتلفه بیش از شش دهه پیش ریشه اصلی مشکلات کشور را در دخالت آمریکا و سلطه بیگانگان بر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تشخیص دادند و با الهام از مواضع حضرت امام خمینی(ره) در مقابله با لایحه کاپیتولاسیون و تحقیر ملت ایران، جان خود را در راه دفاع از عزت و استقلال کشور فدا کردند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه پیام شهدای مؤتلفه برای امروز جامعه اسلامی بسیار روشن و راهگشاست، تصریح کرد: نخستین پیام آنان مقابله با استبداد است. حکومت‌های استبدادی در بسیاری از کشورهای اسلامی مانع رشد، پیشرفت، آزادی و استقلال ملت‌ها هستند و همه مسلمانان وظیفه دارند در برابر استبداد در هر شکل و قالبی ایستادگی کنند.

ترقی ادامه داد: دومین پیام این شهدا مقابله با استکبار و استعمار جهانی است. آنان معتقد بودند تا زمانی که ملت‌ها در برابر سلطه‌گری آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر قدرت‌های استعماری ایستادگی نکنند، به استقلال، آزادی و عزت واقعی دست نخواهند یافت.

وی سومین پیام شهدای مؤتلفه را مقابله با جریان اسلام‌زدایی عنوان کرد و گفت: قیام ۱۵ خرداد و نهضت حضرت امام خمینی(ره) اساساً در واکنش به تلاش‌های رژیم پهلوی برای حذف دین از عرصه اجتماعی و سیاسی شکل گرفت. امام راحل بارها نسبت به وابستگی رژیم شاه به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار دادند و نیروهای مؤتلفه اسلامی نیز در همین مسیر حرکت کردند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ گفت: یکی از اهداف اصلی آمریکا و رژیم شاه از تبعید امام، قطع ارتباط مردم و نیروهای انقلابی با رهبری نهضت بود. این اقدام موجب شد روند انقلاب اسلامی برای سال‌ها با فشارهای امنیتی و سرکوب شدید مواجه شود.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان داد هر زمان به مرجعیت و رهبری دینی تعرض شد، ملت ایران واکنش قاطع نشان داد. قیام مردم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ پس از انتشار مقاله توهین‌آمیز علیه امام خمینی(ره) نمونه روشنی از این واقعیت است که مردم اجازه هتک حرمت به مرجعیت و رهبری را نمی‌دهند.

ترقی با تأکید بر اینکه شهدای مؤتلفه در مسیر دفاع از عزت و استقلال ملت ایران حرکت کردند، اظهار داشت: این شهدا به ما آموختند کسانی که با عزت ملی، استقلال کشور و هویت اسلامی ملت ایران مخالف هستند، شایستگی اداره کشور را ندارند.

وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به نماد مقاومت در برابر استکبار جهانی تبدیل شده و ملت‌های مسلمان جهان با افتخار از ایستادگی ملت ایران یاد می‌کنند.

انقلاب اسلامی به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شده است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به بازتاب جهانی مقاومت ملت ایران گفت: امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی در میان آزادگان جهان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد استقلال‌خواهی و مقابله با سلطه شناخته می‌شود.

وی تصریح کرد: مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شده بسیاری از ملت‌ها و نخبگان سیاسی جهان اسلام با احترام از جمهوری اسلامی یاد کنند و این ایستادگی را عامل عزت‌بخشی به امت اسلامی بدانند

ترقی به نقش حزب مؤتلفه اسلامی در تربیت نیروهای انقلاب اشاره کرد و گفت: بسیاری از شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی از جمله شهیدان بهشتی، باهنر، مطهری، عراقی، لاجوردی و دیگر شهدای بزرگوار انقلاب از نیروهای تربیت‌یافته این جریان بودند و هر یک نقش بی‌بدیلی در تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی ایفا کردند.

وی افزود: حزب مؤتلفه اسلامی همواره تلاش کرده است نیروهای متعهد، کارآمد و پایبند به مبانی انقلاب اسلامی را تربیت و به نظام معرفی کند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی احزاب در حل مسائل کشور اظهار داشت: احزاب نباید صرفاً به دنبال کسب قدرت باشند. احزاب موفق احزابی هستند که برای مشکلات کشور برنامه، راهکار و نیروی انسانی کارآمد ارائه کنند.

وی افزود: حزب مؤتلفه اسلامی در تمامی سال‌های گذشته تلاش کرده است مسائل کشور را در حوزه‌های مختلف بررسی و پیشنهادهای کارشناسی خود را بدون جنجال رسانه‌ای در اختیار مسئولان قرار دهد.

ترقی خاطرنشان کرد: وظیفه احزاب کمک به دولت‌ها و نظام اسلامی است؛ فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد. آنچه اهمیت دارد حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی و کمک به حل مشکلات مردم است.

دیپلماسی حزبی مکمل دیپلماسی رسمی کشور است

وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: حضور فعال در مجامع بین‌المللی احزاب سیاسی، فرصت مناسبی برای انتقال پیام انقلاب اسلامی و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: در بسیاری از نشست‌های بین‌المللی، احزاب و نخبگان سیاسی کشورهای مختلف با احترام از مقاومت ملت ایران یاد می‌کنند و جمهوری اسلامی را نماد ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی می‌دانند.

ترقی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت عمومی و نقش‌آفرینی تشکل‌های سیاسی اظهار داشت: برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی باید از ظرفیت احزاب، تشکل‌های مردمی و نخبگان استفاده شود.

وی گفت: نظارت عمومی مردم، مطالبه‌گری مسئولانه و ارائه راه‌حل برای مشکلات کشور از الزامات پیشرفت نظام اسلامی است و همه جریان‌های وفادار به انقلاب باید در این مسیر ایفای نقش کنند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مؤتلفه اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با تداوم راه شهدا و تبعیت از آرمان‌های امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب اسلامی، به اهداف بلند انقلاب دست یابد.