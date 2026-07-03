شناورسازی قشم شکست خورد و پالایش نفت بندرعباس با امتیاز به خانه بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه هفته سی‌ودوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با ثبت یک شکست و یک تساوی برای دو نماینده فوتبال هرمزگان به پایان رسید.

در یکی از دیدارهای این هفته تیم شناورسازی قشم در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان مس شهربابک یکی از تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر بود، که در پایان با نتیجه ۳ بر یک برابر حریف خود شکست خورد.

تنها گل نماینده هرمزگان را هادی دهقانی در دقیقه ۳۵ به ثمر رساند. شناورسازی قشم با این شکست ۳۱ امتیازی باقی ماند و همچنان در جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی لیگ آزادگان قرار دارد.

شاگردان فرشاد پیوس در هفته آینده روز شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۱۹:۳۰ در دیداری خارج از خانه به مصاف آریو اسلامشهر تهران خواهند رفت.

در دیگر دیدار، پالایش نفت بندرعباس میهمان مس کرمان بود که این مسابقه در پایان با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا نماینده هرمزگان یک امتیاز خارج از خانه را به اندوخته‌های خود اضافه کند.

پالایش نفت بندرعباس با این تساوی ۴۱ امتیازی شد و جایگاه نهم جدول رده‌بندی را حفظ کرد. این تیم هفته آینده شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۱۹:۳۰ در بندرعباس میزبان بعثت کرمانشاه خواهد بود.