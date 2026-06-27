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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور؛

«پالایش» در بندرعباس و «شناور سازی» در تبریز بدنبال غلبه بر حریفان خود

«پالایش» در بندرعباس و «شناور سازی» در تبریز بدنبال غلبه بر حریفان خود

بندرعباس - دو نماینده هرمزگان در هفته سی‌ویکم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز برابر حریفان خود برای کسب سه امتیاز به میدان می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته سی‌ویکم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور «لیگ آزادگان» امروز شنبه با برگزاری دیدارهای حساس دنبال می‌شود و دو نماینده فوتبال هرمزگان برابر حریفان خود صف‌آرایی خواهند کرد.

در یکی از این دیدارهای این هفته تیم پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود.

صنعت نفت آبادان با کسب ۵۰ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارد و پالایش نفت بندرعباس نیز با ۳۹ امتیاز در رتبه هشتم ایستاده است. شاگردان ابراهیم صادقی امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کرده و جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشند.

دیگر نماینده هرمزگان شناورسازی قشم نیز از ساعت ۲۰:۱۵ امشب در دیداری حساس و تأثیرگذار در پایین جدول به مصاف کاراگستر تبریز خواهد رفت.

شناورسازی قشم با ۳۰ امتیاز در رتبه چهاردهم و کاراگستر تبریز با ۲۶ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده‌بندی قرار دارند.

نتیجه این دو مسابقه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جایگاه نمایندگان هرمزگان در جدول لیگ آزادگان و ادامه رقابت‌های فصل جاری داشته باشد.

کد مطلب 6872193

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