به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جلسهای که صبح امروز با حضور وزرای بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان اورژانس کشور، نمایندگان وزارتخانههای ارتباطات، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از معاونان وزارت بهداشت در محل وزارت بهداشت برگزار شد، بر ضرورت نقشآفرینی همه دستگاههای مسئول در ارتقای ایمنی حملونقل و ترافیک تأکید کرد.
در این نشست، سردار سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، گزارشی از اقدامات و برنامههای پلیس راهور در راستای ارتقای ایمنی حملونقل و ترافیک ارائه کرد و انتظارات پلیس از سایر دستگاههای مرتبط در حوزههای آموزش، فرهنگسازی، نظارت، توسعه زیرساختها و اقدامات پیشگیرانه را تشریح نمود.
سردار حسینی نیز ضمن قدردانی از اقدامات دولت و بهویژه وزارتخانههای بهداشت، راه و شهرسازی و کشور در تدوین و تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی حملونقل، موضوع ایمنی ترافیک را مقولهای چندوجهی دانست و اظهار کرد: ساماندهی و بهبود وضعیت ایمنی ترافیک تنها با مشارکت مؤثر و هماهنگ تمامی سازمانها و نهادهای مسئول و ذیربط امکانپذیر خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه به برخی از مهمترین مطالبات و انتظارات پلیس راهور از جمله : ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل اطلاعات پزشکی و درمانی متقاضیان دریافت گواهینامه و رانندگان، تعیین تکلیف اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی حملونقل، توجه ویژه به استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه و انجام تستهای اجباری، همچنین بازنگری و بهروزرسانی جدول جرایم و تخلفات رانندگی به عنوان مداخلات اثربخش در ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور و کاهش بار تصادفات ترافیکی تأکید کرد.
در ادامه جلسه، نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی حاضر نیز برنامهها، اقدامات و ظرفیتهای خود را در حوزه ارتقای فرهنگ رانندگی، کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی حملونقل و ترافیک ارائه کردند.
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