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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

اجرای طرح ملی استعدادیابی ورزش‌های جانبازان و توانیابان در سمنان

اجرای طرح ملی استعدادیابی ورزش‌های جانبازان و توانیابان در سمنان

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان سمنان از برگزاری هشتمین مرحله طرح ملی استعدادیابی ورزش‌های جانبازان و توانیابان به میزبانی سمنان خبر داد و گفت: این اردو ۲۸ و ۲۹ خردادماه جاری برگزار خواهد شد.

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پنج استان کشور در این برنامه افزود: سمنان میزبان ورزشکارانی از استانهای البرز، قم، گلستان، مازندران و تهران خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه‌ها، توانمندسازی و امیدبخشی به جامعه هدف را به همراه دارد، تصریح کرد: این رویداد ملی با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای ورزشی در رشتههای مختلف پارالمپیکی و توسعه ورزش قهرمانی در میان جانبازان و توانیابان برگزار میشود تا فرصتی ارزشمند برای کشف نسل آینده قهرمانان ورزش کشور فراهم آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح، ورزشکاران مستعد توسط کارشناسان و مربیان مجرب مورد ارزیابی قرار میگیرند و برترین استعدادها برای حضور در مسیر قهرمانی و اردوهای ملی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6862505

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