محمدحسین لطیفی کارگردان سریال «نگین ارباب» درباره این اثر که قصه اش طی سال های ۶۱ هجری می گذرد و از سال گذشته تصویربرداری آن شروع شده است، به خبرنگار مهر بیان کرد: «نگین ارباب» برای من یک اتفاق است که تلاش می کنم واقعا این اتفاق به درستی شکل بگیرد. این پروژه یکی از سنگینترین پروژه هایی است که در زندگی حرفهای خود در حال کار روی آن هستم؛ یک پروژه تاریخی بسیار دشوار که در بازه زمانی کمتر از شش ماه وارد تولید شده است.
وی اضافه کرد: در روند تولید این سریال، تنها بدشانسی ما این بود که اتفاقات اخیر منجر به ۲۵ روز تعطیلی اجباری شد وگرنه مشکل قابلتوجه دیگری نداشتیم زیرا برنامهای که چیده بودیم براساس الگویی جهانی در سریالسازی است که سالها از آن غافل بودیم.
دغدغه ام در اینجا ایران و عاشورا و دغدغه انسان ایرانی در زمان محرم و عاشورا است
لطیفی که پیش از این «سفر سبز» را هم با فضا و قصه ای محرمی ساخته است درباره دغدغه سریال جدید خود توضیح داد: دغدغه ام در اینجا ایران و عاشورا و دغدغه انسان ایرانی در زمان محرم و عاشورا است. قصه ای است از شخصیتهای ایرانی در سال ۶۱ هجری قمری یعنی موالی و کسانی که تازه مسلمان شده اند.
این کارگردان در ادامه درباره واکنش هنری به ارزش ها در جامعه امروز اظهار کرد: من دست تمام همکارانم را میبوسم، اما معتقدم من کیستم که بخواهم برای مردم نسخه ای بپیچم. خود من گاهی نمیدانم چه باید بکنم اما عدهای میآیند و به مردم میگویند چه کنند و این بسیار اشتباه است. باز هم تأکید میکنم دست همه را میبوسم، اما باید بیاموزیم که در تخصص خود و وظایف تعریفشده وطنی خود کار کنیم. اگر امروز هم «نگین ارباب» را میسازم، برای خودم دلیل دارد و قرار است از شخصیتهای ایرانی بگویم.
لطیفی درباره شخصیت های سریال «نگین ارباب» بیان کرد: شخصیت های این سریال بهرام، زریر، روشنک و آذرباد مزدکی هستند و بعد این شخصیت ها در قصه ای قرار گرفته اند که روایت و فضای آن با فضای روحانی حسین بن علی (ع) آغشته شده است. به دلیل همین علاقه ام دوست داشتم روی این اثر کار کنم. امیدوارم سریال جذابی از کار درآید.
برای ساخت چنین قصههایی باید به تلویزیون بازگشت
وی اضافه کرد: این قصه من را جذب کرد چون میتوانم درباره ایران حرف بزنم، به طبرستان بروم، به زابل و خاک ایران سفر کنم و در آن مقطع تاریخی درباره ایرانیانی صحبت کنم که طعم شیرین عدالت علی (ع) را چشیدهاند و حالا با کسانی که بعد از علی بن ابیطالب (ع) آمده اند مثل معاویه، یزید و ... مشکل دارند.
این کارگردان با اشاره به بازگشت به تلویزیون بعد از چندین سال و ساخت این مجموعه بیان کرد: من در سال هایی بیمهری از تلویزیون کم ندیدهام و گلایهمند بوده ام اما در نهایت برای ساخت این قصه ها باید به تلویزیون بازگشت. این قصه ها را جای دیگری نمیتوانم، بسازم. پلتفرم ها میگویند سرمایه حرف اول را میزند، قصه را خودشان می دهند و یا چون پول می دهند، می خواهند در قصه تاثیرگذار باشند. بنابراین آنجا برای چنین کاری پول نمی دهند و من نگران می شوم، می گویم اگر من این قصه را نسازم دیگری می تواند بسازد و یا جای دیگر همین دلسوزی را دارد؟ پس وقتی پیشنهاد می شود، قبول می کنم و میپذیرم.
وی در پایان در پاسخ به اینکه پخش این سریال تاریخی به ایام محرم و صفر امسال می رسد یا خیر بیان کرد: من از خودم نمی پرسم که می رسد یا نه بلکه می گویم صاحب کار آن را می رساند.
سریال «نگین ارباب» به تهیهکنندگی سید حامد حسینی و نویسندگی مهدی فیاضیکیا، روایتی عاشورایی - تاریخی از روزگار پس از کربلاست که به مبارزه پنهان جریان حق در دوران حکومت اموی میپردازد.
آرش مجیدی، اندیشه فولاوند، پوریا پورسرخ، ارسطو خوشرزم، حمید ابراهیمی، آرش آصفی از جمله بازیگران این سریال هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سریال «نگین ارباب» که تصویربرداری آن همچنان ادامه دارد، احتمالا بعد از دهه دوم محرم روی آنتن خواهد رفت.
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